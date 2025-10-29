2015 óta folyamatosan terhes, mindenki ezt kérdezi az anyukától

Egy amerikai édesanya megnyílt a szokatlan életéről: 10 éven keresztül szinte folyamatosan terhes volt. Whitney Dawn 2015 óta 9 gyereket hozott a világra, háztartásbeli anyukaként gondoskodik az utódairól. A Kentucky államban élő anya videókat oszt meg a közösségi oldalain, a melyben a nagy család életét mutatja be.

10 éven keresztül folyamatosan terhes volt

Whitney Dawn 16 éves volt, amikor először teherbe esett. A lány 2015-ben adott életet első gyermekének, majd szinte azonnal újra teherbe esett. Párjával sosem unatkoztak: 10 év alatt 9 gyermeket köszöntöttek a világon.

2016-ban megszületett a pár második gyermeke, majd egy évvel később világra jött az újabb jövevény. A mindössze 18 éves édesanya ekkorra már három gyermeket nevelt, ám ez még csak a kezdet volt.

Húszéves korában megszületett negyedik gyermeke, majd egy évvel később meglepetés érte a családot – ikrek érkeztek, így hatgyermekessé vált a família. 2020-ban Whitney hetedik gyermekének adott életet.

Két évvel később megérkezett a nyolcadik baba is, majd egy rövid szünet után, 2025-ben megszületett a pár kilencedik gyermeke, tovább bővítve a már így is népes családot.

Az anya szokatlan családi dinamikája miatt híressé vált a közösségi médiában, ahol gyakran enged bepillantást nem mindennapi nagy családja mindennapi életébe. Bár egy nagy család nagy kihívás és komoly feladat, Whitney követői nekiszegezték a nem túl kedves kérdést: mikor megy végre dolgozni?

Whitney nem sértődött meg az udvariatlan kérdés miatt, őszintén válaszolt. Elmondta, hogy legkisebb babájával még négy évig otthon maradhat, de lehet, hogy addigra új gyerekekkel bővül a család – írja a The Sun.