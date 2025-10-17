Nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt

A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Magyar Péter pártjának változatlan támogatottsága (40 százalék) mellett a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében, miközben a Mi Hazánk épp a bejutási küszöbön áll (5 százalék) október közepén. Más párt nem jutna a parlamentbe a kutatás szerint.

Nőtt a Fidesz támogatottsága / Fotó: Real-PR 93

A felmérés alapján immár 9 százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. Ők azok a

választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint

megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy

adott párt szavazótáborába.



Az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz-KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni

látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre, minthogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése

mellett stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága. Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánk Mozgalom még

mindig a bejutási küszöbön áll (5 százalék), a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle (2 százalék).

A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan (3 százalék).



A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik

legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar

közvéleményt. A vidék-főváros tengelyen a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetőek meg,

Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos

támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38

százalékon áll.



