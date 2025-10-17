Nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt
Magyar Péter pártjának változatlan támogatottsága (40 százalék) mellett a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében.
A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Magyar Péter pártjának változatlan támogatottsága (40 százalék) mellett a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében, miközben a Mi Hazánk épp a bejutási küszöbön áll (5 százalék) október közepén. Más párt nem jutna a parlamentbe a kutatás szerint.
A felmérés alapján immár 9 százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. Ők azok a
választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint
megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy
adott párt szavazótáborába.
Az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz-KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni
látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre, minthogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése
mellett stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága. Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánk Mozgalom még
mindig a bejutási küszöbön áll (5 százalék), a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle (2 százalék).
A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan (3 százalék).
A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik
legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar
közvéleményt. A vidék-főváros tengelyen a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetőek meg,
Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos
támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38
százalékon áll.
A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég, amely kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a budapesti politikai vitákban a vidéki Magyarország véleménye is megjelenjen.
A közleményben szereplő közvélemény-kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. október 13. és 14. között a felnőtt társadalomra nemre, korra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2%.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre