Eltűnt egy 4 és egy 6 éves kisgyermek – Aggasztó dolgot említettek a szomszédok

A 6 éves Jacket és a 4 éves Lillyt hat hónapja keresik: a két kanadai testvér a szobájában játszott, mielőtt eltűnt. Ahogy közeledik a tél, egyre fogy a remény a biztonságos hazatérésükre.

Hat hónapja nyomatlanul eltűnt a testvérpár

Fotó: Scott Rodgerson/unsplash.com/Képünk illusztráció

Hat hónapja eltűnt a testvérpár, a tél közeledtével egyre fogy a remény

Végső reményként szervezett keresési akciót terveznek a kanadai testvérpár felkutatására november közepén. A gyermekek május 2-án tűntek el otthonukból, a Nova Scotia állambeli Pictou megyei Lansdowne Stationben. Édesanyjuk, Malehya Brooks-Murray jelentette be az eltűnésüket, miután úgy vélte, hogy a gyerekek egyszerűen kisétáltak az ingatlanból.

Anyaként a gyermekeimet jobban szeretem az életemnél, és szívszorító érzés, hogy nem tarthatom a karjaimban Lillyt és Jacket

– írta Brooks-Murray a Facebookon.

A kanadai Please Bring Me Home (Kérlek, vigyél haza!) szervezet önkénteseket szervez, hogy segítsenek a keresésben. Nick Oldrieve ügyvezető igazgató elmondta, hogy a csapatok az alacsony vízszintekkel rendelkező területeket kutatják majd át, figyelve minden jelet.

Miközben a gyermekek eltűnésével kapcsolatos elméletek széles körben keringenek az interneten, Oldrieve csapata csak egy lehetőségre koncentrál: arra, hogy Jack és Lilly elsétált otthonról.

Nem vagyunk teljesen biztosak abban, mi történt. Jelenleg csak a kalandvágy vagy eltévedés lehetőségét vizsgáljuk

– mondta Oldrieve.

Hozzátette, figyelmeztette az önkénteseket, hogy ne próbáljanak információt szerezni esetleges bűncselekményekről. Ez a figyelmeztetés azután hangzott el, hogy az online spekulációk felerősödtek. Két szomszéd arról számolt be, hogy egy autót hallottak jönni-menni a gyermekek eltűnésének éjszakáján, ami több különböző elméletet szült. Ám a biztonsági kamerák felvételeinek tüzetes átvizsgálását követően kijelenthető: nincs bizonyíték járműmozgásra.

Rob McCamon főfelügyelő elmondta, továbbra is eltűnt személyek kereséseként kezelik az ügyet, jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt – számolt be róla a The Sun.

Sosem fogok felhagyni a keresésükkel, amíg meg nem találjuk őket, és biztonságban haza nem kerülnek. Valaki, valahol tud valamit, ezért kérem, hozzák haza a gyermekeimet!

– írta az aggódó anyuka, Brooks-Murray a Facebookon.