RETRO RÁDIÓ

Eltűnt egy 4 és egy 6 éves kisgyermek – Aggasztó dolgot említettek a szomszédok

Magasabb fokozatba kapcsol a keresés. Egyre többen akarják megtalálni az eltűnt gyermekeket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 17:00
testvérpár önkéntes keresés eltűnés

A 6 éves Jacket és a 4 éves Lillyt hat hónapja keresik: a két kanadai testvér a szobájában játszott, mielőtt eltűnt. Ahogy közeledik a tél, egyre fogy a remény a biztonságos hazatérésükre.

Hat hónapja nyomatlanul eltűnt a testvérpár
Hat hónapja nyomatlanul eltűnt a testvérpár 
Fotó: Scott Rodgerson/unsplash.com/Képünk illusztráció

Hat hónapja eltűnt a testvérpár, a tél közeledtével egyre fogy a remény

Végső reményként szervezett keresési akciót terveznek a kanadai testvérpár felkutatására november közepén. A gyermekek május 2-án tűntek el otthonukból, a Nova Scotia állambeli Pictou megyei Lansdowne Stationben. Édesanyjuk, Malehya Brooks-Murray jelentette be az eltűnésüket, miután úgy vélte, hogy a gyerekek egyszerűen kisétáltak az ingatlanból.

Anyaként a gyermekeimet jobban szeretem az életemnél, és szívszorító érzés, hogy nem tarthatom a karjaimban Lillyt és Jacket

– írta Brooks-Murray a Facebookon.

A kanadai Please Bring Me Home (Kérlek, vigyél haza!) szervezet önkénteseket szervez, hogy segítsenek a keresésben. Nick Oldrieve ügyvezető igazgató elmondta, hogy a csapatok az alacsony vízszintekkel rendelkező területeket kutatják majd át, figyelve minden jelet.

Miközben a gyermekek eltűnésével kapcsolatos elméletek széles körben keringenek az interneten, Oldrieve csapata csak egy lehetőségre koncentrál: arra, hogy Jack és Lilly elsétált otthonról.

Nem vagyunk teljesen biztosak abban, mi történt. Jelenleg csak a kalandvágy vagy eltévedés lehetőségét vizsgáljuk

– mondta Oldrieve.

Hozzátette, figyelmeztette az önkénteseket, hogy ne próbáljanak információt szerezni esetleges bűncselekményekről. Ez a figyelmeztetés azután hangzott el, hogy az online spekulációk felerősödtek. Két szomszéd arról számolt be, hogy egy autót hallottak jönni-menni a gyermekek eltűnésének éjszakáján, ami több különböző elméletet szült. Ám a biztonsági kamerák felvételeinek tüzetes átvizsgálását követően kijelenthető: nincs bizonyíték járműmozgásra.

Rob McCamon főfelügyelő elmondta, továbbra is eltűnt személyek kereséseként kezelik az ügyet, jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt – számolt be róla a The Sun.

Sosem fogok felhagyni a keresésükkel, amíg meg nem találjuk őket, és biztonságban haza nem kerülnek. Valaki, valahol tud valamit, ezért kérem, hozzák haza a gyermekeimet!

– írta az aggódó anyuka, Brooks-Murray a Facebookon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu