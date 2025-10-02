Összeszorul a szív: Eltűnt egy szeretett nagymama Újpalotáról

A XV. kerületi rendőrök a lakosság segítségét kérik annak a 81 éves eltűnt nőnek az ügyében, aki egyedül valószínűleg nem tud tájékozódni.
A rendőrség információi szerint a 81 éves nő 2025. október 1-jén, szerdán 17 óra 30 perc körül XV. kerületi lakásáról ismeretlen helyre távozott, és azóta eltűnt.
F. Imréné körülbelül 155 centiméter magas, vékony alkatú, haja ősz. Eltűnésekor szürke kardigánt, sötét nadrágot és fekete cipőt viselt, valamint egy zöld bevásárlószatyrot tartott magánál.
Előfordulhat, hogy a 81 éves nő egyedül nem talál haza - a XV. kerületi rendőrök nagy erőkkel keresik - írta honlapján a rendőrség. A hölgyről készült beazonosítására alkalmas képet IDE kattintva nézheted meg. Minden segítség számít!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki F. Imréné tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
