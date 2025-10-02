Összeszorul a szív: Eltűnt egy szeretett nagymama Újpalotáról

A rendőrség információi szerint a 81 éves nő 2025. október 1-jén, szerdán 17 óra 30 perc körül XV. kerületi lakásáról ismeretlen helyre távozott, és azóta eltűnt.

A XV. kerületi rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt nő ügyében. Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

F. Imréné körülbelül 155 centiméter magas, vékony alkatú, haja ősz. Eltűnésekor szürke kardigánt, sötét nadrágot és fekete cipőt viselt, valamint egy zöld bevásárlószatyrot tartott magánál.

Előfordulhat, hogy a 81 éves nő egyedül nem talál haza - a XV. kerületi rendőrök nagy erőkkel keresik - írta honlapján a rendőrség. A hölgyről készült beazonosítására alkalmas képet IDE kattintva nézheted meg. Minden segítség számít!

Segítsen megtalálni az eltűnt nőt!