Összeszorul a szív: Eltűnt egy szeretett nagymama Újpalotáról

A XV. kerületi rendőrök a lakosság segítségét kérik annak a 81 éves eltűnt nőnek az ügyében, aki egyedül valószínűleg nem tud tájékozódni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 06:15
rendőrség eltűnt nagymama

A rendőrség információi szerint a 81 éves nő 2025. október 1-jén, szerdán 17 óra 30 perc körül XV. kerületi lakásáról ismeretlen helyre távozott, és azóta eltűnt.

A XV. kerületi rendőrök a lakosság segítségét kérik az eltűnt nő ügyében. Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

F. Imréné körülbelül 155 centiméter magas, vékony alkatú, haja ősz. Eltűnésekor szürke kardigánt, sötét nadrágot és fekete cipőt viselt, valamint egy zöld bevásárlószatyrot tartott magánál.

Előfordulhat, hogy a 81 éves nő egyedül nem talál haza - a XV. kerületi rendőrök nagy erőkkel keresik - írta honlapján a rendőrség. A hölgyről készült beazonosítására alkalmas képet IDE kattintva nézheted meg. Minden segítség számít!

Segítsen megtalálni az eltűnt nőt!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki F. Imréné tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

 

