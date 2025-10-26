Csecsemőként elrabolták, 41 év után most viszontláthatja édesanyját

Egy nő, akit annak idején csecsemőként elrabolták anyukájától, most viszontláthatta vérszerinti édesanyját évekkel az incidens után. A 41 éves Kaitlin Saar Chilében született és egy Long Island-i család fogadta örökbe. Örökbefogadó szüleinek azt mondták, hogy vérszerinti szülei azért adták örökbe, mert egy jobb életet akartak neki. De közel sem ez volt az igazság.

Elrabolták családjától csecsemőként a lányt / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Kaitlint elrabolták családjától

Az örökbefogadó szülei nem is tudták, de Kaitlint elszakították vérszerinti szüleitől, egy nagyobb családtervezési program részeként a korrupt chilei diktátor, Augusto Pinochet irányítása alatt. Több ezer chilei anyát érintett a titkos politika, sokaknak azt mondták, hogy gyermekük születéskor meghalt.

Kaitlin biológiai anyja, Maria Paulina Gonzalez, viszont sosem felejtette el lányát. Végül egy emberjogi ügyvéd segítségével fedezte fel Kaitlin chilei születési anyakönyvi kivonatát. Csoda folytán felvette a közösségi médián keresztül a kapcsolatot vele. A Connecting Roots nevezetű nonprofit szervezettől is segítséget kapott az anyuka, akik az illegálisan örökbe adott chilei gyermekek biológiai családdal való újraegyesítésében járnak közben.

Kaitlin és Paulina DNS tesztet végeztettek a szervezet által, melyből kiderült az anya-lánya kapcsolat. Végezetül október 8-án a New York állambeli Smithtownban találkoztak, ahol Kaitlin él jelenleg.

A Fox 5 által megosztott felvételen látszik az érzelmes egymásra találás minden pillanata.

Ráadásul Kaitlin két gyermekével is találkozhatott Paulina - akik az ő unokái. Egy exkluzív nyilatkozatban a People magazinnak Kaitlin elmondta, hogy akkor szerzett tudomást a chilei elrabolt gyerekekről, mikor felnőttként turistaként meglátogatta az országot, de ezt követően félt megkeresni az édesanyját, mert félt megtudni az igazságot.

Nem akart engem? Akart mégis? Megbánta, hogy örökbe adott? Egyáltalán él még? Nem akartam, hogy felkavarjon az igazság, ezért nem kerestem utána

- mondta Kaitlin.

Mikor végül hallott biológiai anyjáról, izgatott lett. „Annyira boldog vagyok, hogy Paulina meg tudott találni, és kapcsolatba léptünk egymással. Ez olyasmi, amiről soha, de soha nem gondoltam volna, hogy megtörténhet velem. Elképesztően izgatott vagyok, hogy elkezdhetem életem következő fejezetét.”