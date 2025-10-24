RETRO RÁDIÓ

Kézigránáttal robbantotta fel magát a vonaton egy ukrán férfi, többen meghaltak

A vasútállomáson robbantott a férfi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.24. 20:12
robbanás vonat kézigránát

A Magyar Nemzet írja, hogy felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. Az ukrán határőrszolgálat jelentése szerint a robbanásban tizenketten megsérültek és négyen elhunytak – a robbantó és három nő veszítette életét.

Képünk illusztráció: Unsplash

Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban történt az eset. A kézigránátot felrobbantó férfi egy 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrég előállítottak egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán.

