„Családunk szíve és lelke volt” – Elektromos bicikli gázolta halálra az édesanyát

A 62 éves Julia Burns 2024 szeptemberében éppen az utcán sétált Londonban, az Elmwood Avenue környékén, amikor egy elektromos bicikli elütötte. Az ütközés következtében súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de öt hónap küzdelem után, sajnos 2025 februárjában elhunyt. Most családja először beszélt hosszabban a tragédia óta.

Életét vesztette az elektromos biciklivel elgázolt Julie Burns fotó: Metropolitan Rendőrség

A balesetet követően a biciklis elmenekült a helyszínről, de később a rendőrség elfogott egy 19 éves férfit, akit óvadék kifizetése után 2024 októberéig szabadlábra helyeztek.

Julia családja szívszorító sorokkal búcsúzott tőle:

Családunkat lesújtotta szeretett Juliánk halála. A hiánya olyan űrt hagyott életünkben, amit sosem fogunk tudni betölteni. Júlia a családunk szíve és lelke volt, elvesztése szavakkal leírhatatlan módon tört meg minket.

A család és a londoni rendőrség továbbra is szemtanúkat keres a tragikus balesethez:

A trauma, amit Júlia szenvedett, és a szívfájdalom amit mellette éltünk át... elképzelhetetlen volt. Egyetlen családnak sem szabadna végignéznie, ahogy egy szeretett személy úgy szenved, ahogy ő. Kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen. A bátorságod és együttérzésed segíthet igazságot szolgáltatni Júliának.

A rendőrség még mindig nyomoz az elektromos biciklis balesettel kapcsolatban

Sarah Royle, a londoni rendőrség nyomozója, aki csapatával az ügyön dolgozik, szintén megszólalt a tragédiával kapcsolatban:

Gondolataink Júlia szeretteivel vannak, akiknek oly sokat kellett elviselniük ebben a nehéz időszakban. A nyomozók az elmúlt évben folyamatosan dolgoztak azon, hogy megpróbálják összerakni azokat a körülményeket, amelyek sajnos Júlia halálához vezettek.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki látta a balesetet, vagy bármilyen információval rendelkezik a történtekről, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot velük személyesen vagy telefonon – írja a The Sun.