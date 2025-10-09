RETRO RÁDIÓ

Magyarországon is árusított dezodor égette meg több nő bőrét

Több áldozat is beperelte a népszerű márkát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 07:30
dezodor sebhely sérülés

Egy csapat nő jogi segítséget kért, miután a népszerű dezodor márka, a Mitchum terméke súlyos sérüléseket okozott számukra. A dezodor felkenése után a nők kiütést, vízhólyagokat és égési sérüléseket tapasztaltak. 

a dezodor sérüléseket okozott
A dezodor több nőnél is égési sérüléseket okozott   Fotó: Illusztráció/Unsplash

A dezodor maradandó sérüléseket okozott

A közösségi média oldalain szárnyra kelt a hír, hogy a népszerű dezodor összetétele megváltozott, az új dezodor pedig káros hatással lehet a használóira. A TikTokon számos videó kering, melyen tisztán látszik, az emberek hónalján fájdalmas piros foltok és kiütések jelentek meg. A Mitchum dezodor elnézést kért a vásárlóitól és vissza hívta a hibás termékeket. Az új összetétele rosszul reagált az emberek bőrére ezért kivették a forgalomból.

A történetnek ezzel még nincs vége. Három nő jogi lépéseket tett a márka ellen. Az áldozatok elmondása szerint a dezodor maradandó sebeket és hosszan tartó fájdalmat okozott számukra.

Rachel Cummins elmondása szerint pusztán egy használat után a dezodor mély, barna sebhelyet hagyott a karja alatt. A nő olyan erős fájdalmat érzett, hogy fájdalomcsillapítót kellett bevennie. A dezodor mély sebhelyet hagyott maga után.

Csak egyszer használtam, nagyon csípett és égett, főleg a bal hónaljamon. A fájdalom olyan erős volt, hogy éjszaka is felébredtem és erős fájdalomcsillapítókat kellett bevennem, hogy aludni tudjak

Másnapra fehér hólyagok és vörös kiütés alakult ki a sebesült területen. A nő úgy fogalmazott, hogy ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit valaha átélt. A bőre meleg és érzékeny volt. Miután a hólyagok kifakadtak, Rachel felvette a kapcsolatot a háziorvosával, hogy segítséget kérjen.

Amint megmutattam a képet a hónaljamról, az orvos azt mondta, hogy fertőzésem van és azonnal antibiotikumra és erős szteroid krémre van szükségem

Az égő érzés a következő hetekben is megmaradt, a sérülés pedig egy maradandó mély sebhelyet hagyott. Rachel Cummins panaszt tett a dezodor gyártójánál, de csak utalványokat kapott, amikkel új termékeket vásárolhat. A feldühödött nő és még két áldozat ügyvédet fogadott, hogy felelősségre vonják a márkát és a gyártókat - írja a DailyMail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu