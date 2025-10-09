Magyarországon is árusított dezodor égette meg több nő bőrét

Egy csapat nő jogi segítséget kért, miután a népszerű dezodor márka, a Mitchum terméke súlyos sérüléseket okozott számukra. A dezodor felkenése után a nők kiütést, vízhólyagokat és égési sérüléseket tapasztaltak.

A dezodor több nőnél is égési sérüléseket okozott Fotó: Illusztráció/Unsplash

A dezodor maradandó sérüléseket okozott

A közösségi média oldalain szárnyra kelt a hír, hogy a népszerű dezodor összetétele megváltozott, az új dezodor pedig káros hatással lehet a használóira. A TikTokon számos videó kering, melyen tisztán látszik, az emberek hónalján fájdalmas piros foltok és kiütések jelentek meg. A Mitchum dezodor elnézést kért a vásárlóitól és vissza hívta a hibás termékeket. Az új összetétele rosszul reagált az emberek bőrére ezért kivették a forgalomból.

A történetnek ezzel még nincs vége. Három nő jogi lépéseket tett a márka ellen. Az áldozatok elmondása szerint a dezodor maradandó sebeket és hosszan tartó fájdalmat okozott számukra.

Rachel Cummins elmondása szerint pusztán egy használat után a dezodor mély, barna sebhelyet hagyott a karja alatt. A nő olyan erős fájdalmat érzett, hogy fájdalomcsillapítót kellett bevennie. A dezodor mély sebhelyet hagyott maga után.

Csak egyszer használtam, nagyon csípett és égett, főleg a bal hónaljamon. A fájdalom olyan erős volt, hogy éjszaka is felébredtem és erős fájdalomcsillapítókat kellett bevennem, hogy aludni tudjak

Másnapra fehér hólyagok és vörös kiütés alakult ki a sebesült területen. A nő úgy fogalmazott, hogy ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit valaha átélt. A bőre meleg és érzékeny volt. Miután a hólyagok kifakadtak, Rachel felvette a kapcsolatot a háziorvosával, hogy segítséget kérjen.

Amint megmutattam a képet a hónaljamról, az orvos azt mondta, hogy fertőzésem van és azonnal antibiotikumra és erős szteroid krémre van szükségem

Az égő érzés a következő hetekben is megmaradt, a sérülés pedig egy maradandó mély sebhelyet hagyott. Rachel Cummins panaszt tett a dezodor gyártójánál, de csak utalványokat kapott, amikkel új termékeket vásárolhat. A feldühödött nő és még két áldozat ügyvédet fogadott, hogy felelősségre vonják a márkát és a gyártókat - írja a DailyMail.