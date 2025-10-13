Szörnyű baleset: Elesett az M1-es autópálya

Araszolnak az autók. Mutatjuk a részleteket.
Borzalmas balesetről számolt be a katasztrófavédelem hétfőn: Összeütközött két kamion az M1-es autópályán, a Győr felé vezető oldalon, Herceghalom közelében, a 25-ös kilométerszelvénynél.
A gépjárművekben összesen hárman utaztak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók az egyik kamiont áramtalanítják. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett pályaszakaszon torlódásra lehet számítani. Az útinform szerint a torlódás meghaladja a 3 km-t.
Az Útinform további információi szerint az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében, a Budapest felé vezető oldalon, terelést építenek ki mozgó munkavégzés mellett a 19-es és a 16-os km között a belső sávban. A munkaterület mögött több km-es torlódás alakult ki.
Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Komárom közelében. A 83-as km-nél a külső és a leálló sávot lezárták. 1-2 km-es lassulás, torlódás alakult ki.
Az M3-as autópályán, Hort térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon terelést építenek ki. A 62-es és a 69-es km között, mozgó munkavégzés mellett a külső sávot lezárták. 1-2 km-es lassulás, torlódás alakult ki a munkavégzés mögött.
