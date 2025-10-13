RETRO RÁDIÓ

Szörnyű baleset: Elesett az M1-es autópálya

Araszolnak az autók. Mutatjuk a részleteket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 11:12
baleset autópálya kamion

Borzalmas balesetről számolt be a katasztrófavédelem hétfőn: Összeütközött két kamion az M1-es autópályán, a Győr felé vezető oldalon, Herceghalom közelében, a 25-ös kilométerszelvénynél. 

Rohant a mentő a baleset helyszínére.
Rohant a mentő a baleset helyszínére. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A baleset részletei

A gépjárművekben összesen hárman utaztak. A törökbálinti hivatásos tűzoltók az egyik kamiont áramtalanítják. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett pályaszakaszon torlódásra lehet számítani. Az útinform szerint a torlódás meghaladja a 3 km-t.

Elestek az autópályák hétfőn reggel

Az Útinform további információi szerint az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében, a Budapest felé vezető oldalon, terelést építenek ki mozgó munkavégzés mellett a 19-es és a 16-os km között a belső sávban. A munkaterület mögött több km-es torlódás alakult ki.

Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Komárom közelében. A 83-as km-nél a külső és a leálló sávot lezárták. 1-2 km-es lassulás, torlódás alakult ki.

Az M3-as autópályán, Hort térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon terelést építenek ki. A 62-es és a 69-es km között, mozgó munkavégzés mellett a külső sávot lezárták. 1-2  km-es lassulás, torlódás alakult ki a munkavégzés mögött.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu