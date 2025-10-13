"Tönkretette az életem": mindkét lába és karja eltört, a bordái megrepedtek - a házuk előtt gázolták halálra majdnem az édesanyát

Cserbenhagyásos gázolás áldozata lett az a 38 éves Kirsty Pickering, akinek élete fenekestül felfordult súlyos, szörnyű sérülései miatt. Kirsty-t otthona előtt ütötték el olyan erővel, hogy mindkét lába és karja eltört, a bordái megrepedtek, az arcán pedig vágások keletkeztek. Szerencsére túlélte a balesetet, azonban az orvosok közölték vele, legalább három hónapig munkaképtelen lesz, miután nem tud majd egyedül mozogni.

Rengeteg csontja tört, csoda, hogy túlélte a balesetet. Fotó: Forrás: Pixabay

Kirsty-t a tragikus eset épp azok után érte, hogy edzésről hazaérve leparkolt a szülei háza előtt, hogy felvegye fiát. Kiszállt a kocsiból, mellette állt és ekkor jelent meg a semmiből a másik sofőr.

Csoda, hogy túlélte a balesetet

Arra emlékszem, hogy valami fekete dolog eltalált. Az autó a furgonomnak is nekiment, ami totálkáros lett. A Fiat Fiorino a kutyasétáltató vállalkozásomhoz kellett, amit három és fél éve indítottam. Imádtam azt a furgont. A bal lábamban elszakadt az elülső keresztszalagom és eltört a sípcsontom. Még várom, hogy eldőljön, szükség lesz-e műtétre. A jobb lábfejem eltört, a jobb karom pedig vállig gipszben van. Ezenkívül eltörtek a bordáim is. Nem tudok dolgozni két törött lábbal. Ez tönkretette az életemet. Nem tudom, képes leszek-e újra folytatni azt a munkát, amit szeretek

- árulta el összetörve Kirsty, akinek fiáról és két saját kutyájáról most szülei gondoskodnak.

A cserbenhagyásos gázolást szenvedett nő édesanyja, Dawn így emlékezett a történtekre:

Kirsty könnyen meghalhatott volna. Hallottuk a csattanást, kimentem, és láttam őt. Először eszméletlen volt, majd ki-be esett a tudatából. Nem tudom kiverni a fejemből, amit láttam. Kirsty fia bent volt a nappaliban, amikor az eset történt. Úgy tudom, azt kiabáltam neki, hogy ne jöjjön ki, és pánikba estem.

Az október 6-ai baleset miatt a rendőrség nyomozást indított. A tettest egyelőre még nem találták meg, így letartóztatás nem történt az ügyben, írja a Mirror.