RETRO RÁDIÓ

Ruszin-Szendi útjára lépett Aranyosi Péter: divat lett erőszakosan lökdösődni a Tiszában?

Aranyosi Péter nem tagadja, hogy kedveli Ruszin-Szendi Romuluszt. Úgy tűnik, sokban hasonlítanak is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.06. 15:05
Aranyosi Péter Tisza Párt Ruszin-Szendi Romulusz

Aranyosi Péter is részt vett a Puzsér Róbert által meghirdetett szolidaritási tüntetésen, ahol Juhász Péter álhírgyáros mellett álltak ki a baloldali "értelmiségiek". Az esemény több sebből vérzett, hiszen Juhász Péter azért sajnáltatja magát, mert kihallgatták egy olyan ügyben, ahol azt állította, bizonyítékai vannak egy pedofil-ügyben, majd megvádolt több politikust is. Bizonyítani viszont semmit sem tudott, aztán hirtelen kitalálta, minden "Zsolti bácsizás" ősatyja a nem teljesen normális Látó János, aki magát prófétának, Jézus illatának és szektavezérnek is tartja.

Aranyosi Péter
Aranyosi Péter is részt vett a tüntetésen

Aranyosi Péterhez ezen a tüntetésen lépett oda egy riporter, és feltette neki a kérdést, hogyan is mondhat olyat, hogy "örül, amiért Ruszin-Szendi Romulusz is a Tisza Párt tagja, mivel így legalább valaki tud sortüzet vezényelni". A Tisza házi komédiása nyilvánvalóan már nem szomjasan először alázgatni próbálta a riportert, majd totálisan eltorzult fejjel neki támadt és ellökte. A Facebookon az eset után már magyarázkodott, az agresszióra adott indoka: "pisilnie kellett" – írja a BorsOnline

Úgy tűnik, a Tisza Pártban az agresszió valami divatos viselkedési forma lehet, ugyanis a már említett Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner riporterét lökte fel, amikor ő a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna megkérdezni a levitézlett zsírleszívós altábornagyot.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu