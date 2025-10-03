Aradi vértanúk napján itt számíts változásokra a tömegközlekedésben

Jobb előre felkészülni: máshogy fognak hétfőn közlekedni a villamosok. Az aradi vértanúk napja alkalmából megemlékezést tartanak, emiatt változások lépnek érvénybe.
Az aradi vértanúk napja miatt hétfőn változásokra kell számítani a tömegközlekedésben. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok rövidebb útvonalon közlekednek.
Az aradi vértanúk napja alkalmából megemlékezést tartanak hétfőn 8 órától az V. kerületi Kossuth Lajos téren, emiatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 6.30 és 9 óra között csak a déli végállomások és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között járnak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint a villamosok nem érintik majd a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállót; a Kossuth Lajos térnél a Széchenyi rakparton lévő megállóban lehet felszállni a járművekre.
A Kossuth Lajos tér és a Szent István körút között a 15-ös autóbusszal lehet utazni - jelezték.
