Rettenetes tragédia: agyevő amőba miatt halt meg a 12 éves fiút

Az amerikai Betegség ellenőrzési és Megelőzési Központ adatai szerint 1962 és 2024 között az Egyesült Államokban 163 ember halt meg Naegleria fowleri fertőzésben. A dél-karolinai Prisma Health Gyermekkórház megerősítette, hogy Jaysen életét az agyevő amőba, a Naegleria fowleri fertőzése következtében vesztette el. A fertőzés elpusztítja az agyszövetet, agyduzzanatot és halált okoz.

Agyevő amőba ölt meg egy fiút Fotó: Forrás: Pexels

Agyevő amőba fertőzésben halt meg a 12 éves fiú

Ebony és férje, Clarence Carr elmondták, nem tudták, hogy a Naegleria fowleri jelen van a Lake Murray-ben, ahol fiúk a július 4-i hétvégén horgászott, úszott, hajózott és csónakázott.

Még mindig sokkolt minket, hogy mindez hogyan történhetett. Ha tudta volna a kockázatot, ha mi tudtuk volna, hogy veszélyes ott fürdeni, senki sem ment volna a tóba

- mondta a gyászoló édesanya.

Pénteken Jaysen családja és barátai összegyűltek a Columbia-i Altitude Trampoline Parkban, a fiú kedvenc helyén, hogy megünnepeljék a születésnapját. A résztvevők szinte mindegyike Team Jaysen pólót viselt.

Azt mondta, hogy megvárja a 13. születésnapját a bulival, és mi mégis megtartottuk, bár már nincs itt velünk. Mindig adtunk neki választást a születésnapi buli vagy egy családi utazás között, és ő mindig a tengerpartot választotta

- nyilatkozta Ebony.

Jayson legjobb barátja, Thomas Pohlmann, is jelen volt az ünnepségen: „Jaysen volt az a ragasztó, ami mindenkit összetartott. Ő volt a napod fényes pontja.”

A pénteki születésnapi ünnepség bevételét a Be A Good Human Foundation számára utalták át - számolt be róla a People.

Minimális erőfeszítés kell ahhoz, hogy jó ember legyél. Viszont sok energiába és erőfeszítésbe kerül rossznak lenni. Szóval miért ne bánjunk jól másokkal, fogadjuk el a különbségeinket, és találjunk módot az együttélésre?

- mondta az édesapa.