Ilyen az élet 22 gyerekkel a világ leghidegebb pontján

Egy házaspár hatalmas családot alapított, ráadásul a világ leghidegebb pontján. 22 gyerekkel osztják meg a mindennapjaikat a szibériai hidegben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 13:00
gyermek család házaspár

22 gyereket nevel egy házaspár a világ leghidegebb városában, ahol a dermesztő fagy mellett a mindennapok nehézségeivel is megküzdenek. A család egy videóban meséli el, milyen érzés ekkora családban élni.

22 gyerek
22 gyerekből 18 gyermeket örökbe fogadtak  Fotó: YouTube/KiunB

A 22 gyerek nagy részét örökbe fogadták

Egy szibériai család mindennap bizonyítja, hogy a szeretet még a dermesztő hideget is túléli. A Pavlov család Jakutszkban él – a világ leghidegebb városában, ahol a téli fagyok akár a –64 °C-ot is elérhetik. A jég az ablakon hónapokig megmarad, az autók egy éjszaka alatt megfagynak, a reggeli rutin része pedig, hogy jeget gyűjtenek ivóvízhez - írja az Unilad.

Alekszandr és Okszana Pavlov 22 gyermeket nevelnek, közülük 18-at örökbe fogadtak. 350 négyzetméteres házukban, ahol a központi fűtés és folyóvíz sem mindig adott, a túléléshez fegyelem, csapatmunka és türelem kell. A család életét bemutató YouTube-videó nemcsak a fagyos táj miatt vált híressé, hanem mert szinte katonai precizitás kell ahhoz, hogy mindenki időben iskolába, óvodába vagy az egyetemre eljusson. A Pavlovok három legnagyobb kihívásáról is őszintén beszéltek.

Fotó: YouTube/KiunB

Az egyik nehézséget számukra a reggeli fürdőszobai várakozás jelenti. „Hiába nagy a ház, minden reggel megy harc a fürdőért” – mondja a videóban Kiun B, a család történetét bemutató vlogger. A 14 otthon élő gyerek miatt a reggelek valóságos versenyfutás az idővel – ha mindenki elindul 8-ra, az már győzelemnek számít.
A Pavlov családnak egyetlen konyhája van, így a vacsora katonás rendben zajlik. „Két sorban esznek: először a legkisebbek, utánuk a nagyobbak” – magyarázza Kiun B. Ez a rendszer tartja fenn a rendet abban a házban, ahol egyszerre ennyi ember él.

Az étkezés és a fürdőszobai hajtás mellett az egyik legnagyobb nehézséget a hideg idő jelenti számukra. Jakutszkban az iskolák csak –45 °C alatt zárnak be, az óvodák viszont még –55 °C-nál is működnek. A gyerekek vastag parkát és bélelt nadrágot húznak, a nagyobbak pedig kísérik a kicsiket, hogy biztonságban érjenek iskolába, mielőtt a hideg elviselhetetlenné válik.

Fotó: YouTube/KiunB

Mindezek ellenére a Pavlov család boldog. Okszana, aki korábban tanár volt, így fogalmaz:

Áldottnak érezzük magunkat, hogy ilyen nagy és szerető családunk van

Alekszandr hozzáteszi: „A hideg megtanított minket kitartónak és szorgalmasnak lenni. Azt hiszem, épp ez tart össze minket.”

 

