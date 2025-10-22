Ilyen az élet 22 gyerekkel a világ leghidegebb pontján
Egy házaspár hatalmas családot alapított, ráadásul a világ leghidegebb pontján. 22 gyerekkel osztják meg a mindennapjaikat a szibériai hidegben.
A 22 gyerek nagy részét örökbe fogadták
Egy szibériai család mindennap bizonyítja, hogy a szeretet még a dermesztő hideget is túléli. A Pavlov család Jakutszkban él – a világ leghidegebb városában, ahol a téli fagyok akár a –64 °C-ot is elérhetik. A jég az ablakon hónapokig megmarad, az autók egy éjszaka alatt megfagynak, a reggeli rutin része pedig, hogy jeget gyűjtenek ivóvízhez - írja az Unilad.
Alekszandr és Okszana Pavlov 22 gyermeket nevelnek, közülük 18-at örökbe fogadtak. 350 négyzetméteres házukban, ahol a központi fűtés és folyóvíz sem mindig adott, a túléléshez fegyelem, csapatmunka és türelem kell. A család életét bemutató YouTube-videó nemcsak a fagyos táj miatt vált híressé, hanem mert szinte katonai precizitás kell ahhoz, hogy mindenki időben iskolába, óvodába vagy az egyetemre eljusson. A Pavlovok három legnagyobb kihívásáról is őszintén beszéltek.
Az egyik nehézséget számukra a reggeli fürdőszobai várakozás jelenti. „Hiába nagy a ház, minden reggel megy harc a fürdőért” – mondja a videóban Kiun B, a család történetét bemutató vlogger. A 14 otthon élő gyerek miatt a reggelek valóságos versenyfutás az idővel – ha mindenki elindul 8-ra, az már győzelemnek számít.
A Pavlov családnak egyetlen konyhája van, így a vacsora katonás rendben zajlik. „Két sorban esznek: először a legkisebbek, utánuk a nagyobbak” – magyarázza Kiun B. Ez a rendszer tartja fenn a rendet abban a házban, ahol egyszerre ennyi ember él.
Az étkezés és a fürdőszobai hajtás mellett az egyik legnagyobb nehézséget a hideg idő jelenti számukra. Jakutszkban az iskolák csak –45 °C alatt zárnak be, az óvodák viszont még –55 °C-nál is működnek. A gyerekek vastag parkát és bélelt nadrágot húznak, a nagyobbak pedig kísérik a kicsiket, hogy biztonságban érjenek iskolába, mielőtt a hideg elviselhetetlenné válik.
Mindezek ellenére a Pavlov család boldog. Okszana, aki korábban tanár volt, így fogalmaz:
Áldottnak érezzük magunkat, hogy ilyen nagy és szerető családunk van
Alekszandr hozzáteszi: „A hideg megtanított minket kitartónak és szorgalmasnak lenni. Azt hiszem, épp ez tart össze minket.”
