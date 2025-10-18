Szigorú szabályok mellett nőtt fel, ma már hálás érte a fiatal nő
Sokak számára megdöbbentőek azok a szabályok, amelyet egy öt gyermeke család alapított meg a nyugodt együttlétért. A szigorú szabályokért a legkisebbik lány ma már hálás.
Szigorú szabályokhoz kötötték a szülők a gyermekeiket, erről mesélt a család legfiatalabb lánya. Bár gyerekként nem tartotta igazságosnak, fellnőttként rájött, sokat köszönhet ezeknek a szabályoknak.
Szigorú szabályok vezettek a jó gyerekkorhoz
Az ötgyermekes háztartás rendben tartása nem egyszerű feladat. Egy Tennessee-i pár, hogy rendet teremtsen a mozgalmas otthonban, külön szabályokat és elvárásokat állított fel gyerekeik számára. Évek múltán a legfiatalabb lányuk, Hannah Burch – ma 24 éves, és már anyuka – egy TikTok videóban osztotta meg, milyen egyedi módon nevelték őt és testvéreit, a „pletykálkodás” szabályától a havi családi udvari munkákig.
Bizonyára volt néhány dolog, amit a családom a megszokottól eltérően csinált, de ezek tényleg segítettek kreatívnak lenni, felelősséget és elszámoltathatóságot tanulni – gyakran anélkül, hogy észrevettük volna
– mondja a People-nek. Bár szülei módszerei nem voltak „hétköznapiak”, Burch ma már mély hálával tekint vissza rájuk:
„Sok szabály felkészített minket a való életre.”
A házimunka kötelező volt, de Burch anyukája létrehozott egy szórakoztató rendszert, a „Bunk Checks”-et: minden reggel belépett a gyerekek szobájába, és pontokat adott a rend alapján. „Megnézte, mennyire volt megvetve az ágy, összehajtva a ruhánk, mindent elraktunk-e” – emlékszik vissza a 24 éves nő.
Mindig fiúcsapat vs. lánycsapat volt, a hónap végén pedig a több pontot szerző csapat pénzjutalmat vagy a következő családi program kiválasztásának jogát kapta.
Apró jutalom járt, például egy dollár, ha valaki jól viselkedett étteremben. Mivel szülei ritkán vettek nekik ajándékot a születésnapon vagy karácsonyon kívül, ez a pénz különösen értékesnek számított.
„Ez a saját pénzünk volt, amit megtakaríthattunk vagy elkölthettünk valamire, amit igazán akartunk. Így megtanultuk a pénz értékét és a felelősséget.”
Hogy tényleg megtapasztalják a pénz értékét, anyukájuk havonta egy gyereket vitt bevásárolni 20 dollárral, hogy megtervezze és megvegye a vacsorát a családnak. Amit nem költött, megtarthatta; egyik testvérük hónapokig spórolt, majd meglepte a családot egy különleges steak vacsorával.
A kreatív rendszerek mellett szigorú szabályok is voltak.
„Az egyik legszigorúbb szabály a családban az első mobiltelefon életkora volt” – árulja el Burch, aki 15 éves koráig nem rendelkezett saját készülékkel. „Akkor ez nagyon népszerűtlennek tűnt, igazságtalannak éreztem, de most hálás vagyok érte. Emiatt élhettem teljes, hosszú gyerekkort.” Bizonyos tévéműsorok is tiltottak voltak, még a gyerekeknek szólók, mint a SpongeBob vagy a Zack & Cody is. Ennek ellenére találtak módot, hogy a szülők távollétében nézzék őket. „Ez mindig jó közös élmény volt, és többet tanultunk belőle, mint a műsor tartalmából” – mondja.
Azt üzenték, hogy nem helyes utánozni a viselkedésüket vagy a nyelvezetüket, amit megértettünk.
Bár céljuk eleinte a védelem volt, Burch szerint valójában a gyerekkoruk megőrzésére törekedtek. A késleltetett telefonhasználat miatt még játszhattak és időt tölthettek együtt. „Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a családom ma is szeret együtt lenni” – osztja meg. Ironikus módon ma a közösségi média a munkája, de tudja: a jövőben néhány szülői szabályt alkalmazni fog saját gyerekeinél is.
