Szigorú szabályok mellett nőtt fel, ma már hálás érte a fiatal nő

Szigorú szabályokhoz kötötték a szülők a gyermekeiket, erről mesélt a család legfiatalabb lánya. Bár gyerekként nem tartotta igazságosnak, fellnőttként rájött, sokat köszönhet ezeknek a szabályoknak.

Szigorú szabályok mellett nőttek fel a gyerekek Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció!)

Szigorú szabályok vezettek a jó gyerekkorhoz

Az ötgyermekes háztartás rendben tartása nem egyszerű feladat. Egy Tennessee-i pár, hogy rendet teremtsen a mozgalmas otthonban, külön szabályokat és elvárásokat állított fel gyerekeik számára. Évek múltán a legfiatalabb lányuk, Hannah Burch – ma 24 éves, és már anyuka – egy TikTok videóban osztotta meg, milyen egyedi módon nevelték őt és testvéreit, a „pletykálkodás” szabályától a havi családi udvari munkákig.

Bizonyára volt néhány dolog, amit a családom a megszokottól eltérően csinált, de ezek tényleg segítettek kreatívnak lenni, felelősséget és elszámoltathatóságot tanulni – gyakran anélkül, hogy észrevettük volna

– mondja a People-nek. Bár szülei módszerei nem voltak „hétköznapiak”, Burch ma már mély hálával tekint vissza rájuk:

„Sok szabály felkészített minket a való életre.”

A házimunka kötelező volt, de Burch anyukája létrehozott egy szórakoztató rendszert, a „Bunk Checks”-et: minden reggel belépett a gyerekek szobájába, és pontokat adott a rend alapján. „Megnézte, mennyire volt megvetve az ágy, összehajtva a ruhánk, mindent elraktunk-e” – emlékszik vissza a 24 éves nő.

Mindig fiúcsapat vs. lánycsapat volt, a hónap végén pedig a több pontot szerző csapat pénzjutalmat vagy a következő családi program kiválasztásának jogát kapta.

Apró jutalom járt, például egy dollár, ha valaki jól viselkedett étteremben. Mivel szülei ritkán vettek nekik ajándékot a születésnapon vagy karácsonyon kívül, ez a pénz különösen értékesnek számított.

„Ez a saját pénzünk volt, amit megtakaríthattunk vagy elkölthettünk valamire, amit igazán akartunk. Így megtanultuk a pénz értékét és a felelősséget.”

Hogy tényleg megtapasztalják a pénz értékét, anyukájuk havonta egy gyereket vitt bevásárolni 20 dollárral, hogy megtervezze és megvegye a vacsorát a családnak. Amit nem költött, megtarthatta; egyik testvérük hónapokig spórolt, majd meglepte a családot egy különleges steak vacsorával.