Hatalmasabb bicepsze van a nőnek, mint Schwarzeneggernek: a gyerekek folyton megijednek tőle
Még Arnold Schwarzeneggert is lekörözi méreteivel egy holland nő. 64 centis bicepsze felrobbantotta az internetet.
Elképesztő bicepsze van egy holland testépítő nőnek, akinek izmai még Arnold Schwarzenegger méreteit is túlszárnyalják.
Bicepsz királynő: nagyobb méretekkel rendelkezik, mint Arndold Schwarzenegger
A Schagenben élő Jackie életét teljesen a testépítésnek szentelte, és arról álmodik, hogy egyszer a WWE (amerikai pankráció) színpadán álljon. Naponta két-három órát edz, rengeteg súlyt emel, és saját szavaival „épít, épít és tovább épít” - olvasható a The Sun cikkében.
A barna hajú sportoló azután vált világhírűvé, hogy bemutatta 64 centiméteres, tetoválásokkal borított bicepszét – ami nagyobb, mint Schwarzeneggernek, akinek 56 centis karja volt fénykorában. Edzője, Amer így fogalmazott:
Ő Hollandia legnagyobb karú nője, sőt talán a világé is.
Jackie, akinek 61 600 követője van az Instagramon, gyakran kapja magát azon, hogy az emberek megbámulják az utcán – a gyerekek pedig olykor félnek tőle. Edzője elárulta: „Voltak gyerekek, akik megijedtek tőled.” A magát „elég nagy nőnek” nevező Jackie 2021-ben kezdte fitneszútját, és havonta 500 eurót költ csak az étkezésére. Naponta nyolc tojást eszik, mellé csirkét és spenótot – ezt ő maga „szomorú, de tiszta és egészséges étrendnek” nevezi.
Nemcsak felnőtt férfiakat képes felemelni, de akár 200 kilogrammot is kinyom. Büszkén mondta: „Nagyobb a bicepszem, mint Arnie-nak… bocs, Arnie (Arnold Schwarzenegger).” A külsejére adott reakciókat így kommentálta:
Az emberek mondhatnak, amit akarnak, de nekem magamra kell figyelnem, nem másokra. A legtöbben azt mondják: ‘ez csak zsír’, aztán megfogják, és jön a reakció: ‘oh b***ki, ez kemény.’ Persze hogy kemény. Edzek. Nem érdekelnek a megjegyzéseid.
Edzője így írta le tanítványát: „Te vagy a valóságos She Hulk – az élő, birkózó változat.”
A közösségi média reakciói vegyesek voltak. Sok YouTube-felhasználó elámult Jackie hatalmas karjain, és dicsérte kitartását: „Mindennap edz, és keményen dolgozik – le a kalappal.” „Büszke vagyok rá, igazi sportoló.” „Fantasztikus. Remélem, látom majd a WWE-ben!”
Mások viszont kritikusak voltak: „Egészségtelen.” „Mennyi a koleszterined?” „Ezek zsír borította karok.”
Jackie azonban továbbra is büszkén vállalja magát és izmait – és egyre több lehetőséget kap, hogy megmutassa, milyen messzire jutott el elszántságával.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre