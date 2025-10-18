Hatalmasabb bicepsze van a nőnek, mint Schwarzeneggernek: a gyerekek folyton megijednek tőle

Elképesztő bicepsze van egy holland testépítő nőnek, akinek izmai még Arnold Schwarzenegger méreteit is túlszárnyalják.

A hatalmas bicepsz rengeteg testépítő munkával járt Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Bicepsz királynő: nagyobb méretekkel rendelkezik, mint Arndold Schwarzenegger

A Schagenben élő Jackie életét teljesen a testépítésnek szentelte, és arról álmodik, hogy egyszer a WWE (amerikai pankráció) színpadán álljon. Naponta két-három órát edz, rengeteg súlyt emel, és saját szavaival „épít, épít és tovább épít” - olvasható a The Sun cikkében.

A barna hajú sportoló azután vált világhírűvé, hogy bemutatta 64 centiméteres, tetoválásokkal borított bicepszét – ami nagyobb, mint Schwarzeneggernek, akinek 56 centis karja volt fénykorában. Edzője, Amer így fogalmazott:

Ő Hollandia legnagyobb karú nője, sőt talán a világé is.

Jackie, akinek 61 600 követője van az Instagramon, gyakran kapja magát azon, hogy az emberek megbámulják az utcán – a gyerekek pedig olykor félnek tőle. Edzője elárulta: „Voltak gyerekek, akik megijedtek tőled.” A magát „elég nagy nőnek” nevező Jackie 2021-ben kezdte fitneszútját, és havonta 500 eurót költ csak az étkezésére. Naponta nyolc tojást eszik, mellé csirkét és spenótot – ezt ő maga „szomorú, de tiszta és egészséges étrendnek” nevezi.

Nemcsak felnőtt férfiakat képes felemelni, de akár 200 kilogrammot is kinyom. Büszkén mondta: „Nagyobb a bicepszem, mint Arnie-nak… bocs, Arnie (Arnold Schwarzenegger).” A külsejére adott reakciókat így kommentálta:

Az emberek mondhatnak, amit akarnak, de nekem magamra kell figyelnem, nem másokra. A legtöbben azt mondják: ‘ez csak zsír’, aztán megfogják, és jön a reakció: ‘oh b***ki, ez kemény.’ Persze hogy kemény. Edzek. Nem érdekelnek a megjegyzéseid.

Edzője így írta le tanítványát: „Te vagy a valóságos She Hulk – az élő, birkózó változat.”

A közösségi média reakciói vegyesek voltak. Sok YouTube-felhasználó elámult Jackie hatalmas karjain, és dicsérte kitartását: „Mindennap edz, és keményen dolgozik – le a kalappal.” „Büszke vagyok rá, igazi sportoló.” „Fantasztikus. Remélem, látom majd a WWE-ben!”

Mások viszont kritikusak voltak: „Egészségtelen.” „Mennyi a koleszterined?” „Ezek zsír borította karok.”