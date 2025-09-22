Figyelem: ez a villamos nem közlekedik Budapesten!

Pótlóbusz megy helyette, mutatjuk hogyan közlekedj!
Hétfőn reggel a BKK Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten két villamos sem jár a megszokott útvonalakon. Mutatjuk a részleteket!
Pótlóbusz közlekedik az Orczy tér és a Blaha Lujza tér M között.
FRISSÍTÉS: a BKK közölte: 28A villamos és a 37A villamos újra a teljes vonalon halad!
