Figyelem: ez a villamos nem közlekedik Budapesten!

Pótlóbusz megy helyette, mutatjuk hogyan közlekedj!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 09:32
Módosítva: 2025.09.22. 10:40
Hétfőn reggel a BKK Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten két villamos sem jár a megszokott útvonalakon. Mutatjuk a részleteket!

Melyik villamos nem közlekedik?
Melyik villamos nem közlekedik? Fotó: BKK

Melyik villamos nem közlekedik?

 

  • A 28A villamos a Magdolna utca és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) között nem közlekedik, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el a sínpályát. 

 

  • A 37A villamos a Salgótarjáni utca, temető és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) között nem jár. 

Pótlóbusz közlekedik az Orczy tér és a Blaha Lujza tér M között.

FRISSÍTÉS: a BKK közölte: 28A villamos és a 37A villamos újra a teljes vonalon halad!

 

 

