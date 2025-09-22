Figyelem: ez a villamos nem közlekedik Budapesten!

Hétfőn reggel a BKK Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten két villamos sem jár a megszokott útvonalakon. Mutatjuk a részleteket!

Melyik villamos nem közlekedik? Fotó: BKK

Melyik villamos nem közlekedik?

A 28A villamos a Magdolna utca és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) között nem közlekedik, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el a sínpályát.

A 37A villamos a Salgótarjáni utca, temető és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) között nem jár.

Pótlóbusz közlekedik az Orczy tér és a Blaha Lujza tér M között.