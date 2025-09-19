Halálos szerelem: Valentin-napon ölte meg feleségét, mert válni akart

Valentin-napi gyilkosság: megrázó részletek kerültek napvilágra egy brit nő haláláról, akit a férje lőtt agyon, miután felesége elhatározta, hogy elhagyja.

Valentin-napon, egy parkolóban, négyszer lőtte le feleségét a férfi Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Valentin-napon ölte meg feleségét

A brit férfi egy parkolóban lőtte le a 43 éves nőt, amiért elakarta őt hagyni. Lisa Smith idén február 14-én, Kentben vesztette életét, amikor férje, Edward Smith rátalált, majd többször rálőtt. Az asszony előzőleg a testvérének árulta el, hogy véget vet a házasságának – számolt be róla több brit lap, köztük a Sky News, a BBC és a The Independent. A nyomozás szerint Edward a gyilkosság után egy „Nana” nevű ismerősének hangüzenetet küldött: „Lelőttem Lisát, meghalt” – majd a dartfordi II. Erzsébet-hídról vetette le magát - írta a People magazin.

Lisa Slough városából utazott Kentbe, hogy a családjánál maradjon, férje azonban a nyomára bukkant, és egy kocsma parkolójában négyszer rálőtt. A Kent és Medway-i Koroner Bíróság meghallgatásán kiderült: Edward két lövést adott le Lisa nyakára, egyet pedig mellkasára, amelyek halálos sérülést okoztak.

Az eset úgy történt, hogy Lisa barátai és húga felvették őt a vasútállomáson, majd együtt indultak a kocsmába. Edward többször hívta feleségét és barátait, majd este 7 óra körül jelent meg a helyszínen. Szóváltás alakult ki közte és Lisa húga, Laura között, majd Lisa beszállt egy barátja autójába. Ekkor Edward kocsijával elállta a parkoló kijáratát. A koronatanú szerint előbb a saját autójából tüzelve lőtt, majd kiszállt, fegyverét a sofőr ablakán keresztül tartva újabb lövést adott le. A harmadik golyó Lisa nyakát találta el, végzetes sérülést okozva. Egy negyedik lövést is leadott, miközben közelebb lépett az autóhoz.

Bár járókelők és a kiérkező mentők is próbálták újraéleszteni, Lisát 19:42-kor halottnak nyilvánították. Edward újabb hangüzenetben azt mondta:

Remélem, a mennybe kerülök a feleségemmel

– mielőtt a hídról a mélybe ugrott.

Katrina Hepburn koronatanácsos az eljáráson kijelentette, hogy Edward Smith szándékosan követte el a gyilkosságot, és egyértelmű volt a szándék, hogy megölje vagy súlyosan bántalmazza a feleségét.