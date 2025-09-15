Halálra késeltek egy 15 éves fiút délután

Közzétették annak a 15 éves fiúnak a képét, akit kedd délután öltek meg Manchesterben. Mohanad Abdullaahi Goobe 16:30 körül hunyt el, miután halálra késelték őt az angol városban. A tragédia miatt a rendőrség azonnal nyomozást indított.

Fényes nappal késelték halálra a 15 éves fiút Manchesterben (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Rengeteg barátja gyászolja a halálra késelt 15 éves fiút

Az áldozat családja szívszorító üzenettel búcsúzott tőle.

Mohanad a mi 15 éves fiunk volt, egy öccs a nővérének és bátyjának. A legkissebünk. Mohanad volt a család babája. Könnyű volt szeretni, mindig mosoly ült az arcán. Volt egy különös képessége, állandóan megnevettetett másokat, így sokszor nehéz volt komolynak maradni mellette.

– írta családja, Kiemelték, Mohanadnak rengeteg barátja volt, hiszen gyakran bohóckodott.

Életét tragikusan rövidre vágták. Nehéz felfogni, hogy amikor reggel elindult iskolába, az volt az utolsó alkalom, hogy láttuk a gyönyörű arcát. Úgy kell emlékeznünk rá, mint egy fiatalemberre, akit nagyon szeretett a családja és ő viszonozta is ezt a szeretetet. Nem engedjük, hogy a neve csak egy újabb statisztikai adat legyen az egyre növekvő késeléses bűncselekmények között.

Kortársa végzett a 15 éves fiúval

A helyi rendőrség közlés szerint az áldozattal egy vele egykorú fiú végzett, őt gyilkosság gyanújával őrizetbe vették.

Tudjuk, mennyire sokkoló volt ez az eset az egész közösség számára, és keményen dolgozunk azon, hogy feltárjuk a teljes hátterét. További rendőröket vezényeltünk a környékre, akik bármilyen kérdésben segíteni tudnak. Őrizetben van egy tinédzser fiú és több nyomozati szálon is dolgozunk

– idézte Mark Davis nyomozó főfelügyelőt a Mirror.