Jókai utcai házomlás: így tartják sakkban a lakókat

1. A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Pillér Lakás Kft. felszámolását. Mi erről a véleménye?

A társaság működését számos nem várt akadály nehezítette, amelyek közül meghatározó szerepet játszott a Társasház közös képviselőjének magatartása: az építkezés rendszeres akadályozása, a folyamatos bejelentések és nyilatkozatok nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy a társaság bevételi forrásokhoz ne jusson.

2. Szemtanúi lehettünk, hogy az 5. emeleten épített új lakásokat érdeklődőknek kínálják. Információink szerint a lakásokra a hatóság még nem adta ki a használatbavételi engedélyt. Mikor költözhetnek be a leendő lakók?

A lakások eladásra kerültek, a tulajdonosok pedig nagyon várják, hogy használatba vehessék azokat. Várhatóan hamarosan bírósági döntés fogja lehetővé tenni a lakások használatát.

3. A házban többen is elmondták, hogy Önök idén nyáron az udvaron épített új liftet átprogramozták, és attól kezdve a felvonó csak a földszint és az 5, szint között közlekedik. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk. Miért hozták meg ezt a döntést?

Az udvari lift a Társasház hozzájárulásával elsősorban az újonnan épült lakások kiszolgálására épült, és mivel a társasház nem vállalt részt a fenntartás költségeiből, a működtetést jelenleg az új tulajdonosok igényeihez igazítottuk. Mivel jelenleg a lakásaikat nem használhatják, így a felvonó használatára sincs napi szinten szükségük. Természetesen célunk az, hogy a jövőben mindenki számára elérhető legyen a felvonó, amint a használatbavételi engedély kiadásra kerül és a költségmegosztás rendeződik.

4. A ház közös képviselője több lakóval együtt elmondta, hogy Önök feltételekhez kötik, hogy a ház lakói a liftet használhassák. Előadták, hogy Önök csak akkor teszik ezt számukra lehetővé, ha a társasház eláll az Ön cégeit érintő perektől.

A levelünkben kizárólag azt kértük, hogy egy, a használatbavételt késleltető peres eljárást ne folytassanak tovább, hiszen minden fél közös érdeke, hogy a lakások és a másik felvonó használatba vehető legyen. Számos tényező megalapozza a Társasház felelősségét, amely vizsgálatára reméljük sor kerül, azonban nem kértük ennek elismerését. A műszaki ellenőr tevékenységéért felel a Társasház, 2018-ban beázás történt, 2020-ban elektromos felújítás volt, amely a homlokzatot is érintette, a párkány és az attika szakszerűtlenül lett helyreállítva, és álláspontunk szerint a jókarbantartási kötelezettségét is elhanyagolta. Szükségesnek tartjuk vizsgálni azt is, hogy a Társasház által megbízott műszaki ellenőr miért nem biztosította, hogy a társasházi közös tulajdonban lévő részeken ne történhessen olyan tevékenység, amely a jelenlegi helyzetet előidézte. A baleset társasházi közös tulajdon területén következett be, álláspontunk szerint a nem megfelelő karbantartás és helyreállítás miatt, amelyeket a műszaki ellenőr nem jelzett.

5. A közös képviselő előadta, hogy Önök a ház eredeti liftjét kicserélték egy modern felvonóra. Az egykori gépház területét beépítették, a kialakított ingatlant pedig értékesíteni tervezik, holott az adott terület jelenleg is társasház tulajdonát képezi. Az új lift ugyan üzemképes, de egyelőre senki nem használja. Miért?

A lépcsőházban található lift a Társasház kérésére lett felújítva. A lift feletti terület jelenleg még társasházi tulajdonban van, és az alapító okirat módosításával fog magántulajdonba kerülni, amelyhez a társasház hozzájárult. A lépcsőházi lift teljes mértékben üzemképes, de a használatát éppen a Társasház magatartása a fentebb említett perben késlelteti. Úgy látjuk, a lakókhoz nem mindig a pontos információk jutnak el, pedig mindenki érdeke, hogy a felvonó minél előbb mindenki számára használható legyen.