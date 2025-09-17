Jókai utcai házomlás: így tartják sakkban a lakókat

Sajátos módon próbálja sakkban tartani a társasház lakóit és közös képviselőjét a Tóth Niki balesetében is érintett kivitelező. A Jókai utcai házomlás után, a történelmi időket látott épületben, a tetőtér beépítést végző kivitelező új liftet épített, ám azt a régi lakók elől elzárta. A vállalkozó döntése miatt egy idős orvos kénytelen volt ideiglenesen kiköltözni a lakásából.
Mint ismert, 2022 nyarán, a budapesti Jókai utcában egy beépítés alatt álló tetőtérből, 9 hónappal a munkálatok megkezdése után, épületelemek zuhantak a mélybe és maguk alá temették a Budapesti Operettszínházba tartó balerinát, Tóth Nikit. A táncművész bordáktól lefelé lebénult és kerekesszékbe kényszerült. A Jókai utcai házomlás következtében, az épületben is károk keletkeztek, például azáltal, hogy a törmelékek több erkélyt is magukkal sodortak. A társasház, illetve a vállalkozó érintett cégei (Pillér lakás Kft., mint kivitelező, illetve Hotelnet Kft., mint beruházó) között jelenleg is 7 per van folyamatban.
Az épület lépcsőházában, a társasház az 1895-ben történt megépítése óta, felvonó működött. A beruházó egy megállapodás értelmében azt kicserélte egy modernebb berendezésre, amely az eredetivel ellentétben már nem igényelt külön gépházat. Az így felszabaduló, tetőtéri területet a beruházó az egyik lakásba beépítette, és már értékesítette is, holott a terület jelenleg is a társasház közös tulajdona. Ezen kívül a beruházó 2023 augusztusában egy liftet az udvaron is megépített. A felvonó áramellátását a társasház hálózatról biztosították. 2025. július 30-án azonban a vállalkozó úgy döntött, hogy a felvonót átprogramozza, hogy attól kezdve kizárólag a földszinten és az 5. emeleten, vagyis a tetőtér szintjén álljon meg. Mivel a lépcsőházi felvonóra még a hatóság nem adta meg a használatbavételi engedélyt, a lakók teljesen lift nélkül maradtak.
A lépcsőházi lift gépházának elbontására azzal a feltétellel adtunk a vállalkozónak lehetőséget, hogy az udvari liftet a használatunkra bocsátja
– mondta a Metropolnak Bujtás Irén, a ház közös képviselője, és hozzátette: a kialakult helyzet több lakó életét is ellehetetleníti. A vállalkozó hajlandó lenne a felvonót megosztani a régi lakókkal, mi több, a tulajdonjogáról is lemondana a társasház javára, de csak bizonyos feltételekkel.
- Nem tudom szebb szóval mondani, amit az üzletember tesz, az nettó zsarolás. Kinyilvánította, hogy abban esetben engedné a lift használatát, ha a megállapodásainkban rögzítettekről lemondanánk – magyarázta Bujtás. A Jókai utcai házomlás története még nem ért véget. A Metropolnak a ház több lakója is elmondta véleményét. Egy háromgyermekes családanya például így vélekedett:
Ha éppen bevásárlok, vagy nincs itthon a férjem, én a karomban vagyok kénytelen felcipelni a 14 hónapos kislányomat, és még mellettem van az ötéves és hároméves gyermekem is.
László, a nyugdíjas esztergályos közel 58 éve a ház lakója.
Én már sok mindent megéltem. A feleségem ebbe, a 4. emeleti lakásba született. Mindketten elmúltunk már 80 esztendősek, a lépcsőzés ezért igencsak megterhel bennünket. Kétszer is meggondoljuk, hogy egy nap alatt hányszor menjünk le a boltba!
- mondta az férfi.
Judit lakása ugyan az első emeleten található, a lift elzárása óta mégis kénytelen a hétvégi házában élni. 84 évesen két mankóra támaszkodva közlekedik, a lépcsőket nem tudja használni.
Ha megpróbálnék felmászni, utána napokig nem tudnék felállni. Arra még képes vagyok, hogy napi 80 kilométert autózzak az ideiglenes otthonom és a munkahelyem között. Heti háromszor még rendelek orvosként
– árulta el a reuma- és mozgásszervi rehabilitátor doktornő.
Miközben a társasházban jártunk, a beruházó cég egyik munkatársa éppen érdeklődőknek mutatta az eladó lakásokat. Mint megtudtuk, a fiatal hölgy történetesen a vállalkozó lánya. Nóra nem kívánt a kérdéseinkre válaszolni, inkább az édesapjához irányított bennünket. Az üzletember kérésére a kérdéseinket írásban tettük fel.
1. A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Pillér Lakás Kft. felszámolását. Mi erről a véleménye?
A társaság működését számos nem várt akadály nehezítette, amelyek közül meghatározó szerepet játszott a Társasház közös képviselőjének magatartása: az építkezés rendszeres akadályozása, a folyamatos bejelentések és nyilatkozatok nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy a társaság bevételi forrásokhoz ne jusson.
2. Szemtanúi lehettünk, hogy az 5. emeleten épített új lakásokat érdeklődőknek kínálják. Információink szerint a lakásokra a hatóság még nem adta ki a használatbavételi engedélyt. Mikor költözhetnek be a leendő lakók?
A lakások eladásra kerültek, a tulajdonosok pedig nagyon várják, hogy használatba vehessék azokat. Várhatóan hamarosan bírósági döntés fogja lehetővé tenni a lakások használatát.
3. A házban többen is elmondták, hogy Önök idén nyáron az udvaron épített új liftet átprogramozták, és attól kezdve a felvonó csak a földszint és az 5, szint között közlekedik. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk. Miért hozták meg ezt a döntést?
Az udvari lift a Társasház hozzájárulásával elsősorban az újonnan épült lakások kiszolgálására épült, és mivel a társasház nem vállalt részt a fenntartás költségeiből, a működtetést jelenleg az új tulajdonosok igényeihez igazítottuk. Mivel jelenleg a lakásaikat nem használhatják, így a felvonó használatára sincs napi szinten szükségük. Természetesen célunk az, hogy a jövőben mindenki számára elérhető legyen a felvonó, amint a használatbavételi engedély kiadásra kerül és a költségmegosztás rendeződik.
4. A ház közös képviselője több lakóval együtt elmondta, hogy Önök feltételekhez kötik, hogy a ház lakói a liftet használhassák. Előadták, hogy Önök csak akkor teszik ezt számukra lehetővé, ha a társasház eláll az Ön cégeit érintő perektől.
A levelünkben kizárólag azt kértük, hogy egy, a használatbavételt késleltető peres eljárást ne folytassanak tovább, hiszen minden fél közös érdeke, hogy a lakások és a másik felvonó használatba vehető legyen. Számos tényező megalapozza a Társasház felelősségét, amely vizsgálatára reméljük sor kerül, azonban nem kértük ennek elismerését. A műszaki ellenőr tevékenységéért felel a Társasház, 2018-ban beázás történt, 2020-ban elektromos felújítás volt, amely a homlokzatot is érintette, a párkány és az attika szakszerűtlenül lett helyreállítva, és álláspontunk szerint a jókarbantartási kötelezettségét is elhanyagolta. Szükségesnek tartjuk vizsgálni azt is, hogy a Társasház által megbízott műszaki ellenőr miért nem biztosította, hogy a társasházi közös tulajdonban lévő részeken ne történhessen olyan tevékenység, amely a jelenlegi helyzetet előidézte. A baleset társasházi közös tulajdon területén következett be, álláspontunk szerint a nem megfelelő karbantartás és helyreállítás miatt, amelyeket a műszaki ellenőr nem jelzett.
5. A közös képviselő előadta, hogy Önök a ház eredeti liftjét kicserélték egy modern felvonóra. Az egykori gépház területét beépítették, a kialakított ingatlant pedig értékesíteni tervezik, holott az adott terület jelenleg is társasház tulajdonát képezi. Az új lift ugyan üzemképes, de egyelőre senki nem használja. Miért?
A lépcsőházban található lift a Társasház kérésére lett felújítva. A lift feletti terület jelenleg még társasházi tulajdonban van, és az alapító okirat módosításával fog magántulajdonba kerülni, amelyhez a társasház hozzájárult. A lépcsőházi lift teljes mértékben üzemképes, de a használatát éppen a Társasház magatartása a fentebb említett perben késlelteti. Úgy látjuk, a lakókhoz nem mindig a pontos információk jutnak el, pedig mindenki érdeke, hogy a felvonó minél előbb mindenki számára használható legyen.
