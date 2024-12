Jókai utcai házomlás: elképesztő, mi mentette meg az erkélyen álló képviselő életét

Jókai utcai házomlás: elképesztő történetét osztotta meg az épület közös képviselője a Metropollal. Bujtás Irén az életét köszönheti egy telefonhívásnak, ez mentette meg az asszony életét.

Így nézett ki az épület a Jókai utcai házomlás után / Fotó: Bors

A Jókai utcai házomlás részletei

Hol tart jelenleg a Jókai utcai házomlás ügye az önök vonatkozásában?

Mi szerencsésebbek voltunk, mint Nikolett, hiszen az omlásban a homlokzatunk, díszek, erkélyek sérültek. Az omlás óta eltelt időszakban sokat küzdöttünk, hogy az okozott károk helyreállítása megtörténjen, a beruházó sokáig azt hangoztatta, majd az állítja helyre, akit a bíróság felelősnek mond ki. Jelenleg a Jókai utcában a homlokzat nagy részben elkészült, a 2. emeleti erkélyeinkből egy azóta is korlát nélküli, a sérült erkélyeink még mindig használhatatlanok, mert a javításokról, a beépített kövekről dokumentáció, szakvélemény nincs.

Érte-e kár a társasházat? Benyújtottak-e kárigényt?

A társasházat sok kár érte, az omlás csak egy része. A kivitelezés során az összes 4. emeleti lakásunk beázott, megrepedt, ezek a mai napig nincsenek teljes körűen kijavítva , az alsóbb szinteken is repedezett falú lakásaink vannak. Ezek javítása sem történt meg. A társasházat még jelentős kár érte azzal kapcsolatban is, hogy az építési engedély elválaszthatatlan részét képező munkák: külső, belső homlokzat, lépcsőházak, kapubejáró felújítások nem készültek el, és ennek elvégzését a beruházó nem tartja magára nézve kötelezőnek. Nem állította helyre az építkezéssel kapcsolatos károkat sem: ilyen az udvar, lépcsőház, belső homlokzat.

Most készül az igazságügyi szakértői szakvélemény a károkról. Ezt követően indítjuk a polgári peres eljárást. Jelenleg már több bírósági perünk is van, mivel a beruházó a megállapodásokat megszegi, felrúgja, vállalásait nem teljesíti.

Van-e tudomása arról, hogy a tetőtérben épített lakásokat eladtak-e már, illetve használatba vették azokat?

Több lakás eladásáról is tudunk, de pontos adatunk nincs. Van olyan lakás is, amelyik már tulajdonban van. Jelenleg fennmaradási engedélyezési eljárás van folyamatban, mivel a kivitelezés nem az építési engedélyben foglaltak alapján történt. A változtatások többsége a társasház hozzájárulása nélkül, a társasház kárára történt. Bízunk abban, hogy addig, amíg a biztonságos és rendeltetésszerű használatra az ingatlan nem alkalmas, nem kap használatbavételi engedélyt. A Társasház és a tulajdonosok is ügyfélként bejelentkeztek az eljáráshoz, egészen addig benne is maradunk, amíg a károk helyreállítása, a megfelelőséget igazoló szakvélemények beszerzése meg nem történik. Például: három éve használjuk úgy a gázüzemű készülékeinket, hogy az összes /118 db/ meghosszabbított, toldott kéményünk bevizsgálása nem történt meg, mert a kivitelező ezt nem rendelte meg.