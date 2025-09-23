Vegyszerek és föld alatti labor: titokzatos bunkerre bukkantak a szomszédunkban – galéria

Rémisztő helyre bukkant pár fiatal kis hazánk szomszédságában. Urbex fotók egy még ma is működő bunkerből!
A rég elhagyatott helyek, kihalt városok, üres létesítmények látogatása egyre nagyobb divat az utóbbi időben. Az urbex kétségtelenül reneszánszát éli: egyre többen merészkednek be valamilyen, nagyközönség elől elzárt helyre, hogy aztán megosszák az ott készült fotóikat, videóikat a nagy világgal.
Egy lengyel urbexes csapat például Szlovákia egyik olyan titkos bunkerében járt, ami noha láthatóan hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt épült, mégsem hagyták magára, hanem egyes részeit láthatóan a mai napig fejlesztik. Kétségtelen azonban, hogy más részei láttak már szebb napokat is. A csapat például egy olyan mini labort is talált a föld alatt, ahol még most is ott állnak a vegyszerek az üvegekben, azaz szinte pillanatok alatt birtokba vehetné bárki, aki akar egyet kísérletezni.
Az alábbi képre kattintva nézheted végig urbex galériánkat a titkosszlovák bunkerről:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák.
