Vegyszerek és föld alatti labor: titokzatos bunkerre bukkantak a szomszédunkban – galéria

A rég elhagyatott helyek, kihalt városok, üres létesítmények látogatása egyre nagyobb divat az utóbbi időben. Az urbex kétségtelenül reneszánszát éli: egyre többen merészkednek be valamilyen, nagyközönség elől elzárt helyre, hogy aztán megosszák az ott készült fotóikat, videóikat a nagy világgal.

Urbex fotó: apró labor a földalatti szlovák bunkerben

Egy lengyel urbexes csapat például Szlovákia egyik olyan titkos bunkerében járt, ami noha láthatóan hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt épült, mégsem hagyták magára, hanem egyes részeit láthatóan a mai napig fejlesztik. Kétségtelen azonban, hogy más részei láttak már szebb napokat is. A csapat például egy olyan mini labort is talált a föld alatt, ahol még most is ott állnak a vegyszerek az üvegekben, azaz szinte pillanatok alatt birtokba vehetné bárki, aki akar egyet kísérletezni.

Az alábbi képre kattintva nézheted végig urbex galériánkat a titkosszlovák bunkerről: