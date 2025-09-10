Újabb hangfelvétel: a lengyel példa alapján akar cirkuszolni a Tisza Párt

Újabb hangfelvételen fecseg ki titkokat Tarr Zoltán.
Egymás után érkeznek azok a leleplező hangfelvételek, amelyek arról tanúskodnak, hogy miként akar a Tisza Párt hatalomra kerülni, és milyen megszorításokat vezetnének be ebben az esetben. A felvételeken rendszerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke fecsegi ki a hétpecsétesnek szánt titkokat - írja a Ripost.
A legújabb hangfelvételen Tarr például arról beszél, hogy nagyon szoros kapcsolatbán áll a Tisza a Tusk-féle lengyel kormánnyal, amely 2023 jelentős brüsszeli és háttérhatalmi segítséggel buktatta meg az akkori jobboldali kormányt.
Ugyanezzel a módszerrel próbálkozna itthon a Tisza Párt is, így aztán Lengyelország után Magyarországon is egy Brüsszel által irányított bábkormány jönne létre.
Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk
– mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere egy hangfelvételen.
A balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte. Szűcs Gábor, a XXI. Század Intézet elemzője az év elején írt arról, hogyan másolná le Brüsszel irányításával Magyar Péter azt a mintát, amellyel Tusk felszámolta a lengyel jogállamiságot.
A Magyar Nemzet már a 2023-as cikksorozatában – még jóval a Tisza Párt felbukkanása előtt – figyelmeztetett: „a lengyel történések bemutatják, hogy mi vár a következő választásokon a nemzeti önrendelkezéshez ragaszkodó magyarokra”.
Magyar Péter bizalmasa, Tarr Zoltán azonban nemcsak arról beszél rendszeresen bizalmasai körében, hogy miként kívánnak hatalomra jutni, hanem azt is kikotyogta már több alkalommal, hogy mi következne a kormányzásuk során. A már mindenki által jól ismert baloldali recept jönne: jelentős megszorítások és brutális adóemelés szerepel a programjukba, amiről azonban nyilvánosan nem beszélhetnek.
A korábban kiszivárgott hangfelvételen Tarr olyanokat mond, mint
A Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos adót, és háromsávos rendszert vezetne be: évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 5 és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne, 15 millió fölött pedig 33 százalékra ugrana az adókulcs. Ez azt jelenti, hogy már 416 ezer forint havi kereset fölött magasabb adót kellene fizetni, vagyis az átlag alatt keresők egy része is rosszabbul járna. És mintegy 4 millió munkavállaló pénze csökkenne a növekvő adó miatt. A 25 év alatti fiatalok buknák az szja-mentességet, ezért átlagosan akár havi 100 ezer forinttal is kevesebb nettót vihetnének haza.
Minden jel arra utal, hogy a Tisza Párton belül soha nem látott feszültség van a kiszivárgott hangfelvételek miatt. Ráadásul az elmúlt hetekben nyoma veszett Tarr Zoltánnak, nagy valószínűség szerint, Magyar Péter megtiltotta a helyettesének, hogy a botrányt követően bárhol is feltűnjön vagy szerepeljen.
Szembe tűnő volt, hogy Tarr Zoltán a párt kötcsei rendezvényén sem jelent meg, de a Mandiner munkatársa a munkahelyén vagyis az Európai Parlamentben is hiába kereste, ott sem jelent meg a minap.
