Újabb hangfelvétel: a lengyel példa alapján akar cirkuszolni a Tisza Párt

Egymás után érkeznek azok a leleplező hangfelvételek, amelyek arról tanúskodnak, hogy miként akar a Tisza Párt hatalomra kerülni, és milyen megszorításokat vezetnének be ebben az esetben. A felvételeken rendszerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke fecsegi ki a hétpecsétesnek szánt titkokat - írja a Ripost.

Óriási a feszültség a Tisza Párton belül. Magyar Péter (balra) megtiltotta, hogy Tarr Zoltán (jobbra) szerepeljen a nyilvánosság előtt. A kiszivárgott brutális adóemelésű tervükről próbálják meg elvonni a figyelmet Fotó: MTI/Purger Tamás / MTI/Purger Tamás

Brüsszel bábkormánya lenne a Tisza Párt

A legújabb hangfelvételen Tarr például arról beszél, hogy nagyon szoros kapcsolatbán áll a Tisza a Tusk-féle lengyel kormánnyal, amely 2023 jelentős brüsszeli és háttérhatalmi segítséggel buktatta meg az akkori jobboldali kormányt.

Ugyanezzel a módszerrel próbálkozna itthon a Tisza Párt is, így aztán Lengyelország után Magyarországon is egy Brüsszel által irányított bábkormány jönne létre.

Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk

– mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere egy hangfelvételen.

Recept a demokrácia lebontásához A balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte. Szűcs Gábor, a XXI. Század Intézet elemzője az év elején írt arról, hogyan másolná le Brüsszel irányításával Magyar Péter azt a mintát, amellyel Tusk felszámolta a lengyel jogállamiságot. A Magyar Nemzet már a 2023-as cikksorozatában – még jóval a Tisza Párt felbukkanása előtt – figyelmeztetett: „a lengyel történések bemutatják, hogy mi vár a következő választásokon a nemzeti önrendelkezéshez ragaszkodó magyarokra”.

Brutális adóemelésre készülnek

Magyar Péter bizalmasa, Tarr Zoltán azonban nemcsak arról beszél rendszeresen bizalmasai körében, hogy miként kívánnak hatalomra jutni, hanem azt is kikotyogta már több alkalommal, hogy mi következne a kormányzásuk során. A már mindenki által jól ismert baloldali recept jönne: jelentős megszorítások és brutális adóemelés szerepel a programjukba, amiről azonban nyilvánosan nem beszélhetnek.