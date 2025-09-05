"Nem ember alkotta őket!" - Hátborzongató UFO-észlelésről számolt be a híres modell - Videó!

A láttaktól képeket és videót is készített.
Döbbenetes erejű fényképeket és videókat osztott meg a közösségi oldalán Melinda Messenger, egy hátborzongató UFO- észlelésről. A korábbi modell állítása szerint a felvételeken látott fénygömböket biztosan nem ember alkotta, és nem is meteorrajról lehet szó. A képeken, bár kissé homályosak, több aranyszínű fénygömb látható, amint az égbolton lebegnek, majd kettéválnak.
Tegnap este különös élményben volt részem Észak-Pembrokeshire-ben. Aranyló, a Naphoz hasonló méretű gömbök jelentek meg a horizonton
- írta a képek mellett Messenger.
Több mint 10 alkalommal jelentek meg az este folyamán, mozogtak, lebegtek, változtatták az alakjukat és a méretüket, valamint további gömbökre szakadtak szét, mielőtt ismét egyesültek
- tette hozzá.
Nem repülőgépek vagy hajók fényei voltak, és nem is ember alkotta fényjáték, vagy drónok, a Starlink, meteorraj, esetleg jelzőfények
- jelentette ki az egykori modell.
Amit a kamerámmal már nem vettem fel, az az, hogy mennyire váltak szét különböző gömbökre, mennyire voltak megkülönböztethetők, és hogy némelyikük csillagkereszt alakúvá vált az egyik ilyen észlelés során. A fény intenzitása mélyreható volt
- fűzte hozzá, a Daily Star beszámolója szerint.
A modell követői egyébként lenyűgözőnek, egyben igen meggyőzőnek találták ezt az észlelést, mit több, akadt, aki kijelentette:
Biztos, hogy nem vagyunk egyedül.
Te mit gondolsz?
