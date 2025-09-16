RETRO RÁDIÓ

Tinder-csaló: több mint 3 milliárd forintnyi eurót csalt ki nőktől

A Tinder-csalót most letartóztatták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 13:15
Tinder letartóztatás csaló

Simon Jehuda Hajút-ot röviddel Georgiában való leszállása után letartóztatták. A 35 éves izraeli férfi évekig gazdag örökösnek adta ki magát. A Tinder-csaló őrizetbe vételének pontos okai egyelőre nem tisztázottak. 

Tinder-csaló, aki nőktől csalt ki pénzt
A Tinder-csaló több, mint 3 milliárd forinttal károsította meg "áldozatait".  Fotó: Pexels (illusztráció)

Ügyvédei sem tudnak választ adni. „Eddig teljesen szabadon utazgatott a világban” – mondta az egyikük.

Luxus külsőségű Tinder-csaló

Simon Leviev” néven Hajút éveket töltött azzal, hogy elnyerje a nők bizalmát. A Tinderen az izraeli gyémántmilliárdos, Lev Leviev fiának adta ki magát. Magánrepülők, drága autók, luxus ajándékok – a tökéletes életmód.

Ám mindez csak látszat volt. Ajándékokkal csábította a Tinder-partnereit, amíg meg nem bíztak benne. Aztán nagy összegeket kért tőlük, vagy hogy nyissanak neki egy hitelkártyát. Gyenge indokokat adott, például azt, hogy biztonsági okokból többé nem használhatja a saját kártyáit.

Milliókat lopott el, rengeteg áldozata volt

A nőket ajándékokkal halmozta el, majd rövid idő múlva nagy összegeket csalt ki tőlük. Összesen állítólag 8,57 millió eurót. Sok alkalmi partnere mentálisan összetört, súlyosan eladósodott, némelyiket öngyilkossági gondolatok gyötörték.

A 2022-es Netflix-dokumentumfilm óta a „Simon Leviev” a rendőrség és az Interpol figyelmének középpontjába került. Több nő is pert indított ellene. 2019-ben egy izraeli bíróság 15 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyből ötöt letöltött.

Az igazi gyémántörökösök haragja

Lev Leviev birodalmának valódi örökösei szintén jogi lépéseket tettek, rágalmazással vádolva Hayutot.

A Tinder-csaló a mai napig tagad minden vádat. Röviddel a Netflix-bemutató után az Inside Edition magazinnak azt nyilatkozta, hogy nem dokumentumfilmről van szó, hanem egy „teljesen kitalált filmről”. 

Én vagyok a világ legnagyobb úriembere. Nem vagyok az a szörnyeteg, akinek beállítottak. Csak egy egyedülálló srác voltam, aki lányokkal akart találkozni a Tinderen.

 

 

