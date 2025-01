Milliókat kaszálhatott: több ezreket verhetett át a szerszámos csaló

Több millió forintot is bezsebelhetett egy személy netes csalásokkal. Egy nyíregyházi férfi január közepén fakadt ki a Facebookon, hogy a szerszámos csaló őt is átverte. B. Péter állítja, az elkövető akár száznál is több embert károsíthatott meg, más szerint több ezer család is érintett lehet.