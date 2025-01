Egyre több a csalás: a Vinted elárulta, hogyan védhetjük ki a támadásokat

Milda Mitkute, amikor Litvániában elakarta adni a ruháit, még nem sejtette, hogy mekkora cég fog kerekedni az ötletéből, azt meg pláne nem gondolta, hogy mennyire meggyarapodik a csalások száma. Justas Janauskas nevű barátját kérte meg, hogy hozzon létre számára egy weboldalt, ami lehetővé teszi, hogy megváljon használt ruháitól, így jött létre a Vinted, ami azóta globális méretekre növekedett.

Vinteden is leselkedik a veszély / Illusztráció

Ám mára a Vinteden nem csak használt ruhákat lehet értékesíteni, így ha valakinek nem csak a ruhásszekrénye akar kidőlni a sok holmitól, hanem esetleg az új könyveinek kell hely, vagy új könyvek kellenek már, azok is könnyen beszerezhetők. Ma már a felhasználók fantáziája szab határt a kereskedelemnek a kategória határokon kívül. Nagyjából mára húsz országban elérhető, mobilalkalmazása a létrejöttét követő 4. évben már körülbelül 105 millió felhasználóval rendelkezik.

Azonban a jing-jang szerint, ha valami jó történik, kell valami rossznak is következnie, és bizony a csalók is lehetőséget láttak ebben az új platformban. A legtöbben e-mail címet és egyéb magánjellegű adatokat kérnek a felhasználóktól, ez pedig eltér a könnyen kezelhető rendszertől, ahol csak fizetsz a kártyáddal és már kérheted is a terméket csomagpontra vagy automatába, illetve házhozszállítási lehetőség is adott.

Vinteden is legyen gyanús a nem megszokott

A Vinted arra kéri felhasználóit, hogy legyenek körültekintőek a vásárlások során és figyeljék a gyanús üzeneteket, hogy elkerüljék az esetleges adathalászatot.

A Vinted elárulta pár pontban, hogyan kerülhetjük el a csalást, adathalászatot: