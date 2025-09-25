Kocka Ladák és Skodák keresztben az utakon: emlékszel még az 1990-es taxistüntetésre? – retró galéria

Szerda reggel, szeptember 24-én taxisok lepték el a belvárost, többek között a Városháza környékét, a Hősök terét, de még a Kossuth Lajos utcában is elzárták az utat, vagy annak egy részét a forgalom elől a sárga autók. A taxistüntetést a főváros taxirendeletének tervezett szigorítása miatt szervezték.

Legutóbb Karácsonyék miatt volt taxis tüntetés Fotó: Máté Krisztián/Fotó: Metropol

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám elmondta, hogy a tervezetben több olyan javaslat is van, amit nem, vagy csak részben tárgyaltak meg velük Karácsonyék, az eredeti célok nincsenek benne.

A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifamódosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul

– mondta az elnök.

Taxistüntetés bénította meg az országot 1990-ben

A szerdai eseten kívül többször is szerveztek már a taxisok nagyobb tüntetéseket a fővárosban, amik felforgatták a várost. 2016-ban például az Uber ellen tüntettek, akkor több száz autóval szállták meg a belvárost, főleg a Deák teret és annak környékét. Az utakon irányonként csak egy-egy sávot hagytak meg a többi autósnak.

Talán a legismertebb eset azonban jóval korábban, 1990 októberében történt. A kormány akkor jócskán megemelte az üzemanyagárakat, 65 százalékkal. A taxisok emiatt spontán tiltakozásba kezdtek, megbénították Budapesten, hidakat és csomópontokat zártak el a forgalom elől. Ez a tiltakozás azonban túlmutatott Budapesten, vidéki nagyvárosokban is tüntettek a taxisok. A blokádokon csak a tűzoltókat, a mentőket és a kivonuló szovjet csapatokat engedték át.

Az 1990-es taxisblokád megbénította a fővárost Fotó: Fortepan/Vimola Károly

A taxisblokád néven elhíresült tüntetés 3 napig tartott, akkorra sikerült kompromisszumot kötniük a taxisoknak a kormánnyal.

