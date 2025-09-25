RETRO RÁDIÓ

Kocka Ladák és Skodák keresztben az utakon: emlékszel még az 1990-es taxistüntetésre? – retró galéria

Nem a szerdai volt az első eset, hogy taxisok bénították meg a fővárosi közlekedést. Az elmúlt években volt már több taxistüntetés is, a legemlékezetesebb azonban minden bizonnyal az 1990-ben történt taxisblokád.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25. 16:30
taxi tüntetés Budapest

Szerda reggel, szeptember 24-én taxisok lepték el a belvárost, többek között a Városháza környékét, a Hősök terét, de még a Kossuth Lajos utcában is elzárták az utat, vagy annak egy részét a forgalom elől a sárga autók. A taxistüntetést a főváros taxirendeletének tervezett szigorítása miatt szervezték. 

Legutóbb Karácsonyék miatt volt taxis tüntetés
Legutóbb Karácsonyék miatt volt taxis tüntetés  Fotó: Máté Krisztián/Fotó: Metropol

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám elmondta, hogy a tervezetben több olyan javaslat is van, amit nem, vagy csak részben tárgyaltak meg velük Karácsonyék, az eredeti célok nincsenek benne. 

A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifamódosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul

 – mondta az elnök. 

A tüntetésről készült galériánkat ide kattintva tudod megnézni. 

Taxistüntetés bénította meg az országot 1990-ben

A szerdai eseten kívül többször is szerveztek már a taxisok nagyobb tüntetéseket a fővárosban, amik felforgatták a várost. 2016-ban például az Uber ellen tüntettek, akkor több száz autóval szállták meg a belvárost, főleg a Deák teret és annak környékét. Az utakon irányonként csak egy-egy sávot hagytak meg a többi autósnak. 

Talán a legismertebb eset azonban jóval korábban, 1990 októberében történt. A kormány akkor jócskán megemelte az üzemanyagárakat, 65 százalékkal. A taxisok emiatt spontán tiltakozásba kezdtek, megbénították Budapesten, hidakat és csomópontokat zártak el a forgalom elől. Ez a tiltakozás azonban túlmutatott Budapesten, vidéki nagyvárosokban is tüntettek a taxisok. A blokádokon csak a tűzoltókat, a mentőket és a kivonuló szovjet csapatokat engedték át. 

Az 1990-es taxisblokád megbénította a fővárost Fotó: Fortepan/Vimola Károly

A taxisblokád néven elhíresült tüntetés 3 napig tartott, akkorra sikerült kompromisszumot kötniük a taxisoknak a kormánnyal. 

A blokádról készült galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted meg: 

Retró fotókon Budapest első nagy taxis tüntetése

fotóma, 12:02

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu