Kocka Ladák és Skodák keresztben az utakon: emlékszel még az 1990-es taxistüntetésre? – retró galéria

Nem a szerdai volt az első eset, hogy taxisok bénították meg a fővárosi közlekedést. Az elmúlt években volt már több taxistüntetés is, a legemlékezetesebb azonban minden bizonnyal az 1990-ben történt taxisblokád.
Szerda reggel, szeptember 24-én taxisok lepték el a belvárost, többek között a Városháza környékét, a Hősök terét, de még a Kossuth Lajos utcában is elzárták az utat, vagy annak egy részét a forgalom elől a sárga autók. A taxistüntetést a főváros taxirendeletének tervezett szigorítása miatt szervezték.
A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám elmondta, hogy a tervezetben több olyan javaslat is van, amit nem, vagy csak részben tárgyaltak meg velük Karácsonyék, az eredeti célok nincsenek benne.
A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél, a létszámstop és a tarifamódosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosul
– mondta az elnök.
A tüntetésről készült galériánkat ide kattintva tudod megnézni.
A szerdai eseten kívül többször is szerveztek már a taxisok nagyobb tüntetéseket a fővárosban, amik felforgatták a várost. 2016-ban például az Uber ellen tüntettek, akkor több száz autóval szállták meg a belvárost, főleg a Deák teret és annak környékét. Az utakon irányonként csak egy-egy sávot hagytak meg a többi autósnak.
Talán a legismertebb eset azonban jóval korábban, 1990 októberében történt. A kormány akkor jócskán megemelte az üzemanyagárakat, 65 százalékkal. A taxisok emiatt spontán tiltakozásba kezdtek, megbénították Budapesten, hidakat és csomópontokat zártak el a forgalom elől. Ez a tiltakozás azonban túlmutatott Budapesten, vidéki nagyvárosokban is tüntettek a taxisok. A blokádokon csak a tűzoltókat, a mentőket és a kivonuló szovjet csapatokat engedték át.
A taxisblokád néven elhíresült tüntetés 3 napig tartott, akkorra sikerült kompromisszumot kötniük a taxisoknak a kormánnyal.
A blokádról készült galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted meg:
