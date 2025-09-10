Szentkirályi Alexandra: "Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe"

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán posztolta, hogy a főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét.
A politikusnő szerint "Karácsony Gergely a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből."
Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe – hetekre is leállítaná a főváros a BKV-t!
A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a
kormányra mutogat, sőt, a budapestieket használja pajzsként, hogy
kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből.
Ez zsarolás.
- írja Szentkirályi Alexandra, majd a közzétett videójában elmondja, hogy:
Karácsony és a TISZA városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem
veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt. Ez
egész egyszerűen elfogadhatatlan. Budapestnek működnie kell, ez mindenki
érdeke, ezt akarjuk mi is és a kormány is ezért dolgozik.
A videó ITT tekinthető meg.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.