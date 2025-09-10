RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: "Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe"

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán posztolta, hogy a főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét.

A politikusnő szerint "Karácsony Gergely a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből."

Szentkirályi Alexandra Fotó: Bors

Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe – hetekre is leállítaná a főváros a BKV-t! 


A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a


kormányra mutogat, sőt, a budapestieket használja pajzsként, hogy


kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből.


Ez zsarolás.

- írja Szentkirályi Alexandra, majd a közzétett videójában elmondja, hogy:
 

Karácsony és a TISZA városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem


veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt. Ez


egész egyszerűen elfogadhatatlan. Budapestnek működnie kell, ez mindenki


érdeke, ezt akarjuk mi is és a kormány is ezért dolgozik.

 A videó ITT tekinthető meg.

 

