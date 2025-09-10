Szentkirályi Alexandra: "Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe"

A politikusnő szerint "Karácsony Gergely a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből."

Szentkirályi Alexandra Fotó: Bors

Karácsony Gergely és a TISZA százezrek megélhetését sodorja veszélybe – hetekre is leállítaná a főváros a BKV-t!

A főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a

kormányra mutogat, sőt, a budapestieket használja pajzsként, hogy

kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből.

Ez zsarolás.

- írja Szentkirályi Alexandra, majd a közzétett videójában elmondja, hogy:



Karácsony és a TISZA városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem

veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt. Ez

egész egyszerűen elfogadhatatlan. Budapestnek működnie kell, ez mindenki

érdeke, ezt akarjuk mi is és a kormány is ezért dolgozik.

A videó ITT tekinthető meg.