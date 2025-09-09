Szentkirályi Alexandra: Egy átlagos budapesti 356 ezer forintot veszítene a TISZA-adó miatt

Egyre nagyobb vitát vált ki a TISZA párt adóemelési terve. A kiszivárgott felvételek szerint Magyar Péterék progresszív (több kulcsos) adórendszer bevezetésén dolgoznak, amelynek a lényege, hogy minél többet keres valaki, annál nagyobb százalékot vonnának le a jövedelméből. Ez látszatra igazságosnak tűnhet, de a gyakorlatban a budapestieket sújtaná leginkább, hiszen itt az országos átlagnál magasabbak a bérek – azonban a fővárosban a megélhetés is drágább.

Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy miért érintené hátrányosan a budapestieket a Tisza-adó (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Szentkirályi Alexandra a Metropolnak úgy fogalmazott: a TISZA-adó húsba vágóan érintene minden budapestit. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozzátette:

A számítások szerint egy átlagos budapesti dolgozó évente akár 356 ezer forinttal is kevesebbet vihetne haza a TISZA-adó miatt. Ez az összeg sok család számára a rezsit, a gyerekek taníttatását vagy akár a mindennapi megélhetést jelenti. Vagyis nemcsak a gazdagokat érintené, hanem minden hétköznapi, tisztességes munkából élő embert.

Szentkirályi Alexandra Facebook-videóban is reagált a TISZA párt adóemelési terveire.

Magyar Péterékre eddig is jellemző volt az agresszió és a hazudozás, de most, hogy fény derült a TISZA adóemelési terveire, egyre idegesebbek. Így már nemcsak a testőrei lökdösik arrébb az őket kérdezni próbáló újságírókat, hanem a vezető politikusaik is – ahogy ezt tette az ukránbarát Ruszin-Szendi Romolusz a Mandiner riporterével. Szerintem ilyen erőszakos férfiak társaságára nem szabad bízni a magyar családok sorsát!

– hangsúlyozta.

A politikus szerint a TISZA stílusa összeegyeztethetetlen a magyar emberek által igényelt kiszámíthatósággal.

Mi velük szemben a békét és a nyugalmat képviseljük. Ezért tudnak a magyar emberek kiszámíthatóan építkezni és folyamatosan előre lépni a saját életükben. Ne hagyjunk helyet a TISZA agresszív stílusának! Ne hagyjuk, hogy bontógolyóként romboljanak le mindent, amit közösen, erővel felépítettünk! Mondjunk NEM-et a TISZA-adóra!

– szólított fel Szentkirályi Alexandra.



