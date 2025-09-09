RETRO RÁDIÓ

Súlyos baleset történt a Szent István körúton, megbénult a tömegközlekedés is

A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.09.09. 07:35
V. kerület baleset ütközés Szent István körút Honvéd utca karambol

Már kedden kora reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután két személygépkocsi ütközött össze Budapest V. kerületében, a Szent István körúton, a Honvéd utcánál.

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói vonultak ki. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. A baleset a tömegközlekedés forgalmát is érinti - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

