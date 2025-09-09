Súlyos baleset történt a Szent István körúton, megbénult a tömegközlekedés is

A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.
Már kedden kora reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután két személygépkocsi ütközött össze Budapest V. kerületében, a Szent István körúton, a Honvéd utcánál.
A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói vonultak ki. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. A baleset a tömegközlekedés forgalmát is érinti - számol be róla a katasztrófavédelem.
