Súlyos baleset történt a Szent István körúton, megbénult a tömegközlekedés is

Már kedden kora reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután két személygépkocsi ütközött össze Budapest V. kerületében, a Szent István körúton, a Honvéd utcánál.

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói vonultak ki. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. A baleset a tömegközlekedés forgalmát is érinti - számol be róla a katasztrófavédelem.