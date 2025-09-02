RETRO RÁDIÓ

Indul a belvárosi sörfesztivál Budapesten, igazi különlegességekkel

A sör népszerűsége továbbra is töretlen az ivók körében. Olyannyira, hogy mára már több sörfesztivált is rendeznek a nedű népszerűsítése és ünneplése céljából. Ilyen fesztivál kezdődik ma Budapest szívében.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.09.02. 06:30
ez lesz ma programajánló Budapest

A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. Már az ókor kezdete előtt, a Kék-Nílus völgyében is készíthettek sört, ezt bizonyítja egy Szudánban kiásott, közel 7000 éves edény, amelyben sör maradványait mutatták ki. A sörkészítés legrégibb írásos bizonyítéka, a Blau-táblák Mezopotámiából, melyek az időszámításunk előtti 3. évezredből származnak. Ma pedig már sörfesztiválokon ünnepeljük ezt a töretlen népszerűségnek örvendő nedűt.

sörfesztivál
A Belvárosi Sörfesztivál keretében mintegy 250 különböző sörrel koccinthatnak az érdeklődők (Fotó:  Facebook / Belvárosi Sörfesztivál)

Indul a belvárosi sörfesztivál Budapesten

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is több, mint 250 különböző sörrel, a legjobb hazai főzdék kézműves különlegességeivel, a legjobb importőrök nemzetközi sörkínálatával vár minden érdeklődőt szeptember 2. és 7. között a belváros szívében, Szabadság téren a Belvárosi Sörfesztivál. Az országban fellelhető legjobb sörfőzdék egy helyen népszerűsítik majd a gazdag hazai sörkultúrát, valamint a jól ismert márkák mellett bemutatják a magyar kézműves sörfőzdék újdonságait is.

Ma lenne 55 éves Schmuck Andor

Az 1970-ben született politikus, közéleti személyiség sajnos nem érte meg az 55. születésnapját. Schmuck Andor politikai pályafutását a Baloldali Ifjúsági Társulásban (BIT) kezdte. 1994 és 1998 között Újpesten helyi önkormányzati képviselő volt. 1995-ben a Xénia Láz Egyesület titkáraként működött, de volt a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is mielőtt 2000 szeptemberében részt vett Az Európai Magyarországért mozgalom megalapításában, majd még annak az évnek a végén Zámbó Jimmy személyi menedzsereként is dolgozott. Miután 2025. július 12-én posztolt utoljára a Facebookon, ismerősei nem tudták elérni, ezért értesítették a hatóságokat. Július 14-én tűzoltók törtek be a lakásába, ahol holtan találták Schmuck Andort, aki hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött.

schmuck andor-03-BS
Schmuck Andor ma lenne 55 éves (Fotó: Mediaworks archív)

30 éve nyitotta meg kapuit a Rock and Roll Hall of Fame

Az Egyesült Államokban, Clevelandben 1995-ben megnyílt intézményt a köznyelv csak Hírességek Csarnokaként ismeri. A harminc évvel ezelőtti megnyitóünnepségen fellépett Chuck Berry és Bruce Springsteen is.

30 éve Clevelandben kaptak saját csarnokot a rock legnagyobbjai (Fotó: Emre Gokceoglu / Pexels – Képünk illusztráció)

Queen Backstage Budapest 1986

Már csak két napig látogatható az Endrényi Egon és Gáspár Miklós fotóiból készült kiállítás a Nemzeti Múzeumban. A tárlat igazi zenei, fotó- és filmtörténeti csemegével várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban a Hónap Kincse kiállítássorozat keretében. Most először tekinthetők meg felvételek abból a fotóanyagból, amely Queen 1986-os budapesti koncertjének kulisszái mögé enged bepillantást. A képeken nemcsak a világhírű zenekar tagjai jelennek meg, de a korszakban egyedülálló produkció is megelevenedik a filmkockákon. Rajongóknak kötelező!

Az Intel magyar társalapítójának születésnapja a mai

1936-ban, azaz pontosan 89 éve látta meg a napvilágot Andrew Steven Grove, születési nevén Gróf András István, aki 20 éves korában menekült Magyarországról az Egyesült Államokba, hogy ott a diplomaszerzés után társalapítója legyen a félvezetőket, azaz microchipeket gyártó Intel vállalatnak. Az Intelnél végzett munkája eredményeként, könyveivel és szakmai cikkeivel együtt jelentős befolyással volt az elektronikai gyártóiparra világszerte. 1997-ben a Time magazin az év emberévé választotta.

Három helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–19:0 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 12:00-18:00 óra között a WestEnd épületében (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

Bőven kijut ma a csapadékból

A koponyeg.hu szerint kedden magasra törnek a gomolyfelhők, és többfelé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél is megerősödik, miközben a hőmérséklet 20 és 29 fok közé csökken.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
