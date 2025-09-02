Indul a belvárosi sörfesztivál Budapesten, igazi különlegességekkel

A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. Már az ókor kezdete előtt, a Kék-Nílus völgyében is készíthettek sört, ezt bizonyítja egy Szudánban kiásott, közel 7000 éves edény, amelyben sör maradványait mutatták ki. A sörkészítés legrégibb írásos bizonyítéka, a Blau-táblák Mezopotámiából, melyek az időszámításunk előtti 3. évezredből származnak. Ma pedig már sörfesztiválokon ünnepeljük ezt a töretlen népszerűségnek örvendő nedűt.

A Belvárosi Sörfesztivál keretében mintegy 250 különböző sörrel koccinthatnak az érdeklődők (Fotó: Facebook / Belvárosi Sörfesztivál)

Indul a belvárosi sörfesztivál Budapesten

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is több, mint 250 különböző sörrel, a legjobb hazai főzdék kézműves különlegességeivel, a legjobb importőrök nemzetközi sörkínálatával vár minden érdeklődőt szeptember 2. és 7. között a belváros szívében, Szabadság téren a Belvárosi Sörfesztivál. Az országban fellelhető legjobb sörfőzdék egy helyen népszerűsítik majd a gazdag hazai sörkultúrát, valamint a jól ismert márkák mellett bemutatják a magyar kézműves sörfőzdék újdonságait is.

Ma lenne 55 éves Schmuck Andor

Az 1970-ben született politikus, közéleti személyiség sajnos nem érte meg az 55. születésnapját. Schmuck Andor politikai pályafutását a Baloldali Ifjúsági Társulásban (BIT) kezdte. 1994 és 1998 között Újpesten helyi önkormányzati képviselő volt. 1995-ben a Xénia Láz Egyesület titkáraként működött, de volt a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is mielőtt 2000 szeptemberében részt vett Az Európai Magyarországért mozgalom megalapításában, majd még annak az évnek a végén Zámbó Jimmy személyi menedzsereként is dolgozott. Miután 2025. július 12-én posztolt utoljára a Facebookon, ismerősei nem tudták elérni, ezért értesítették a hatóságokat. Július 14-én tűzoltók törtek be a lakásába, ahol holtan találták Schmuck Andort, aki hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött.

Schmuck Andor ma lenne 55 éves (Fotó: Mediaworks archív)

30 éve nyitotta meg kapuit a Rock and Roll Hall of Fame

Az Egyesült Államokban, Clevelandben 1995-ben megnyílt intézményt a köznyelv csak Hírességek Csarnokaként ismeri. A harminc évvel ezelőtti megnyitóünnepségen fellépett Chuck Berry és Bruce Springsteen is.