Indul a belvárosi sörfesztivál Budapesten, igazi különlegességekkel

A sör népszerűsége továbbra is töretlen az ivók körében. Olyannyira, hogy mára már több sörfesztivált is rendeznek a nedű népszerűsítése és ünneplése céljából. Ilyen fesztivál kezdődik ma Budapest szívében.
A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. Már az ókor kezdete előtt, a Kék-Nílus völgyében is készíthettek sört, ezt bizonyítja egy Szudánban kiásott, közel 7000 éves edény, amelyben sör maradványait mutatták ki. A sörkészítés legrégibb írásos bizonyítéka, a Blau-táblák Mezopotámiából, melyek az időszámításunk előtti 3. évezredből származnak. Ma pedig már sörfesztiválokon ünnepeljük ezt a töretlen népszerűségnek örvendő nedűt.
Az eddigi évekhez hasonlóan idén is több, mint 250 különböző sörrel, a legjobb hazai főzdék kézműves különlegességeivel, a legjobb importőrök nemzetközi sörkínálatával vár minden érdeklődőt szeptember 2. és 7. között a belváros szívében, Szabadság téren a Belvárosi Sörfesztivál. Az országban fellelhető legjobb sörfőzdék egy helyen népszerűsítik majd a gazdag hazai sörkultúrát, valamint a jól ismert márkák mellett bemutatják a magyar kézműves sörfőzdék újdonságait is.
Az 1970-ben született politikus, közéleti személyiség sajnos nem érte meg az 55. születésnapját. Schmuck Andor politikai pályafutását a Baloldali Ifjúsági Társulásban (BIT) kezdte. 1994 és 1998 között Újpesten helyi önkormányzati képviselő volt. 1995-ben a Xénia Láz Egyesület titkáraként működött, de volt a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is mielőtt 2000 szeptemberében részt vett Az Európai Magyarországért mozgalom megalapításában, majd még annak az évnek a végén Zámbó Jimmy személyi menedzsereként is dolgozott. Miután 2025. július 12-én posztolt utoljára a Facebookon, ismerősei nem tudták elérni, ezért értesítették a hatóságokat. Július 14-én tűzoltók törtek be a lakásába, ahol holtan találták Schmuck Andort, aki hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött.
Az Egyesült Államokban, Clevelandben 1995-ben megnyílt intézményt a köznyelv csak Hírességek Csarnokaként ismeri. A harminc évvel ezelőtti megnyitóünnepségen fellépett Chuck Berry és Bruce Springsteen is.
Már csak két napig látogatható az Endrényi Egon és Gáspár Miklós fotóiból készült kiállítás a Nemzeti Múzeumban. A tárlat igazi zenei, fotó- és filmtörténeti csemegével várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban a Hónap Kincse kiállítássorozat keretében. Most először tekinthetők meg felvételek abból a fotóanyagból, amely a Queen 1986-os budapesti koncertjének kulisszái mögé enged bepillantást. A képeken nemcsak a világhírű zenekar tagjai jelennek meg, de a korszakban egyedülálló produkció is megelevenedik a filmkockákon. Rajongóknak kötelező!
1936-ban, azaz pontosan 89 éve látta meg a napvilágot Andrew Steven Grove, születési nevén Gróf András István, aki 20 éves korában menekült Magyarországról az Egyesült Államokba, hogy ott a diplomaszerzés után társalapítója legyen a félvezetőket, azaz microchipeket gyártó Intel vállalatnak. Az Intelnél végzett munkája eredményeként, könyveivel és szakmai cikkeivel együtt jelentős befolyással volt az elektronikai gyártóiparra világszerte. 1997-ben a Time magazin az év emberévé választotta.
A koponyeg.hu szerint kedden magasra törnek a gomolyfelhők, és többfelé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél is megerősödik, miközben a hőmérséklet 20 és 29 fok közé csökken.
