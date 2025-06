Teljes döbbenet: Bruce Springsteen kiakadt, elzavarta az esőben várakozó rajongókat

A Co-op Live aréna három estén át látta vendégül a Land of Hope and Dreams-turné keretében Bruce Springsteent, ám amikor a hoteljéhez visszaérkezve a rajongók autogramot kértek, dühösen odavetette:

Az egész városon át üldöztetek… semmit nem írok alá.

Az egyik meglepett rajongó még próbálkozott: „Bruce, csak egyet, kérlek!”, de a legendás zenész már indult is befelé.

Bruce Springsteen / Fotó: AFP

A jelenetről készült videó megosztotta az internet népét. Volt, aki így fakadt ki: „Micsoda egy alak. Milliárdos lett a rajongóinak köszönhetően, most meg elzavarja őket.” Más viszont védelmébe vette: „Bruce-nak sok kell, hogy így kiakadjon. Biztos volt oka.” Egy harmadik kommentelő szerint: „Ezek nem is igazi rajongók, inkább aláírásvadászok, akik pénzért árulják a cuccokat.”

A Sun értesülései szerint Springsteen nemrég Huddersfieldben tűnt fel egy étteremben Stephen Grahammel, aki apját alakítja az októberben érkező Deliver Me from Nowhere című életrajzi filmben. Az étterem tulajdonosa, Oliver Roberts először azt hitte, hogy az egész csak tréfa. Mint elmondta, „tízféle kis fogást rendeltek, köztük paradicsomot fokhagymás fagylalttal.”

Az énekes körüli felháborodás nem újkeletű. A koncertjegyek árazása már korábban is vihart kavart: a legolcsóbb csomag két hátsó állójeggyel és egy hoteléjszakával 698 fontba került, míg a legdrágább, első soros páros jegy szállással 796 fontot kóstált. Springsteen legközelebb Liverpoolban lépett fel június 4-én és 7-én, ezek voltak az utolsó brit állomások a turné során.

A „Főnök” úgy tűnik, továbbra is megosztó figura: egyesek számára élő legenda, mások szerint viszont mára „elérhetetlenné vált sztár”.