Úgy tűnik, Azahriah újabb meglepetéssel készül: a fiatal magyar énekes, aki tavaly októberben jelentette be visszavonulását, most titokzatos posztban utalt a visszatérésére. A közösségi médiában szombat délelőtt megosztott képek egy QR-kódot mutatnak, amely az azahriah.com oldalon található visszaszámlálóhoz vezet. A számláló hétfő délelőtt 11 órakor jár le – ekkor derülhet ki, mit is tervez pontosan a sztár - írja az Origo.

Különös bejelentéssel borzolta fel a rajongókat Azahriah Fotó: Mediaworks archív

A bejegyzéshez Azahriah mindössze ennyit írt: „kámbek.” A rajongók azóta találgatnak: vajon új album, nagykoncert vagy valamilyen különleges projekt áll a háttérben? A kampányt ráadásul már a fővárosban is lehet látni – a Károly körút és a Király utca sarkán hatalmas reklámfelület hirdeti a titokzatos visszatérést.

Azahriah 2024 őszén azzal indokolta visszavonulását, hogy ideje pihenni, fejlődni és változni. Most azonban minden jel arra utal, hogy visszatérése valóban „nagyobb lesz, mint bármi eddig.” A részletekre hétfőig kell várni – de az biztos, hogy az izgalom a tetőfokára hágott.