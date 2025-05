Tóth Gabi: Veled éltem át a leggyötrelmesebb időszakaimat!

Neked, aki akkor sem ítéltél, amikor majdnem mindenki megtette… Neked, akinek nem csak a profi munkádat köszönhetem, hanem az emberséget, szeretetet ,barátságot is! Te nekem egy egész életre bizonyítottàl, mert veled éltem át a legszebb és leggyötrelmesebb időszakaimat is! Neked, aki mindig fogtad a kezem és humoroddal, szép szavaiddal segítettél át minden megpróbáltatáson, akkor is, ha a te ismerőseid ellenem voltak! Te akkor is vállaltad, hogy mennyire fontos vagyok neked! Te pedig az egyetlen és igaz BARÁTOM VAGY! Köszönöm a teremtőnek, hogy megalkotott és megszülettél, mert általad jobb lesz a világ és benne mi is! Szeretlek Atim