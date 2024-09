Elképesztő teljesítmény: nem hiszed el hány körsó sörrel egyensúlyoz az asztalok között a csinos pincérnő az Oktoberfesten

Már javában zajlik a világ egyik legnagyobb népünnepélye a müncheni Oktoberfest, melyet 1810 óta minden évben több millióan keresnek fel azért, hogy a helyi sörfőzdék sörkülönlegességeit megkóstolhassák. Persze a több mint 2 hétig tartó eszem-iszom nem csak a sörről szól, hanem arról is, hogy az idelátogatók jól érezzék magukat. Ehhez, itt aztán tényleg minden adott: óriáskerék, tradicionális fúvós zenekar, gasztronómiai különlegességek és persze a bajor népviseletbe öltözött megszámlálhatatlan söröskorsóval egyensúlyozó csinos pincérnők.

Az Oktoberfest sztárja Verena nem csak ügyes, de csinos is Fotó: Facebook

Cunamiként söpört végig a világon az a videó, amin egy csinos fiatal hölgy, 13 egyliteres söröskorsót szolgált fel egyszerre tálca és minden egyéb segédeszköz nélkül. A müncheni Oktoberfesten pincérnőként dolgozó Verena Angermeier nem csak a teljesítményével vált igazi hírességgé, hanem vonzó kinézete miatt is. Férfiak! Most őszintén tegyétek a szívetekre a kezeteket! Kinek ne tetszene egy bajor népviseletbe öltözött csinos hölgy, aki épp úgy szaladgál fel-le az asztalok között 13 korsó sörrel, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga? Na ugye! Verena természetesen meglovagolta a világhírt, ugyanis csatornáján az óta is oszt meg hasonló tartalmakat majdnem 8 milliós követőtáborával. Az ominózus videót pedig 1 év alatt több mint 130 millióan nézték meg.