Szenzációs siker - Magyar sör került a világ legjobbjai közé

Ha egy magyar bort, pezsgőt kitüntetnek egy nemzetközi versenyen lassan már meg sem lepődünk, illetve ahhoz is kezdünk hozzászokni, hogy egyre több hazai étterem kerül be a neves gasztro kiadványokba, illetve nyeri el azok valamilyen díját. A hazai pálinkák is kivívták már maguknak a világ elismerését, ám a söreink eddig kevesebbet hallattak magukról. Ez egészen idén áprilisig így volt, amikor is egy hazai főzde történelmet nem írt.

Történelmi sikert ért el a székesfehérvári főzde Fotó: BALINT KADAR

Korábban még soha nem kapta meg magyar főzde lágere az aranyérmet a cseheknél, márpedig a fehérvári vállalkozásnak ezt a rossz szériát sikerült megtörnie a Pivní pečeť, azaz Arany Sörpecsét nevű mustrán.

Önmagában az is ritka, hogy ezt a kategóriát nem egy cseh sör nyeri meg, így kijelenthető, hogy a lehető legmagasabb díjat hozta haza Csehországból főzdénk világos söre, a sür

– mondja Csernenszky Áron, a hübris operatív vezetője.

Az Arany Sörpecsét versenyről érdemes tudni, hogy 1990 óta évente megrendezik Csehországban. A megmérettetésre a világ számos országából érkeznek nevezések: több száz sörgyár száll versenybe, összesen 42 kategóriában. A szemlét évről-évre egyre jelentősebb nemzetközi érdeklődés is kíséri, és egyre gyakrabban fordul elő, hogy a kisebb főzdék jobb helyezést érnek el egy-egy kategóriában, mint a multik termékei.

Az Arany Sörpecsét aranyérmes söre magyar lett Fotó: BALINT KADAR

A hübris egyik legklasszikusabb terméke, a sür egy pilseni recept alapján készülő sör. Éppen ettől kiemelkedő a csehországi aranyérem a főzdének, hiszen egy kifejezetten pils kategóriában erős nemzet zsűrije találta a legjobbnak ebben a megmérettetésben a magyar pilsenit. A székesfehérvári főzde tett is a sikerért: a sör megalkotásakor nem kevesebbszer, mint tízszer futottak neki a próbafőzésnek, mire meglett a tökéletes recept.

A hübris már tavaly is érmet zsebelhetett be ugyanezen a versenyen: akkor a mülna, avagy a főzde málnás sörének ízvilágáért díjazták őket.