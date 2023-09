Három magyar étterem a legnagyobb elismerés "előcsarnokában"

Hatalmas elismerést kaptak a BDPST Group éttermei: a Flava Kitchen&More, a Bobajka és a Clarisse.

Michelin-ajánlást kapott a Flava Kitchen&More, a tarcali Bobajka és turai Clarisse étterem is a Michelin étteremkalauz inspektoraitól a 2023-as Michelin Guide Hungary-ben.

Eljött a várva várt nap, szeptember 14-én frissült a Michelin Guide Hungary, az a kalauz, amely 1992 óta van jelen Budapesten, 2022 óta pedig válogatását a fővároson túlra is kiterjesztette. Idén a BDPST Group három éttermét is elismerték: Michelin-ajánlást kapott a belváros szívében, az ötcsillagos Verno House éttermeként és önálló egységként is működő Flava Kitchen&More, valamint a tarcali Andrássy Kúria & SPA Bobajka étterem és a Botaniq Turai Kastély Clarisse étterem.

Clarisse

A turai hagyományok és a BOTANIQ Turai Kastély történelme köszönnek vissza a Clarisse menüjében. A koncepció merít a regionális, tradicionális elemekből, ugyanakkor a konyha fúziósnak is nevezhető, mivel nyit a világ gasztronómiai trendjei felé is. A Clarisse esetében a magyar konyha jelenti az alapot, a francia konyha is markánsan megjelenik, ahogyan az északi, skandináv konyha is rengeteg ihletet ad. A Clarisse konyháját Szűcs György séf vezeti, munkáját Farkas Richárd a BDPST Group kreatív séfje – a fenntarthatóság díjjal is elismert séftehetség – támogatja. A menüjüket Magyarország első Michelin Guide díjas sommelierje, Langó Tamás gondosan összeállított borpárosítása teszi teljessé.

Flava Kitchen&More

Flava Kitchen&More

A Szabadság tér szomszédságában található Flava Kitchen & More alapjául a sharing koncepció szolgál, a tányérokra pedig nemzetközi fogások kerülnek, így biztosítva azt, hogy egy nagyobb társaság számára se legyen nehéz az ételek választása. Az ételsor összeállításánál a világ szinte összes konyhájának sajátosságát igyekeztek felsorakoztatni, így kialakítva egy friss és egyedi menüsort. Az ételek Zvekán Kornél séf vezetésével készülnek, az éttermet Mesterházy Péter vezeti.

Bobajka

Az Andrássy Kúria & Spa étterme, a Bobajka jellegzetes fogásai a helyi alapanyagok különleges módon való felhasználásával készülnek, így teremtenek jellegzetesen helyi és ismerős, mégis újdonságot nyújtó gasztronómiai élményt. A régiós és magyar ételek mellett a populáris fogások és a különféle étrendekbe is könnyen beilleszthető ételek is megjelennek, minőségükről pedig Varjú Imre séf és csapata gondoskodnak, az éttermet Tajtyi Zsolt vezeti.

A kiválasztást a Michelin Guide felügyelői minden évben egységes kritériumok alapján végzik, ezek a kritériumok pedig minden étteremre érvényesek annak érdekében, hogy a gasztronómia szerelmesei megalapozott döntést hozzanak a magas minőségű lehetőségek legjobbjainak kiválasztásához. A Michelin-ajánlás a világon mindenütt azt mutatja, hogy a választott éttermek kiemelkedő, magas minőségű gasztronómiai élményt nyújtanak vendégeiknek.