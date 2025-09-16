Hátborzongató féltékenységével büntette a soproni férfi volt barátnőjét

A vád szerint több alkalommal ököllel verte meg a barátnőjét a soproni férfi, majd a szakítás után feltörte a nő albérletét és onnan értékeket lopott el. A férfi tavaly nyáron szabadult a büntetés-végrehajtási intézetből, ezután több hónapig élt párkapcsolatban a sértettel. Kapcsolatukra a közös italozás és a vádlott féltékenysége volt jellemző. Ez idő alatt a férfi legalább két alkalommal ököllel ütötte meg a nőt. Az első eset egy soproni szórakozóhely előtt történt, ahol többször, ököllel a fején ütötte meg a sértettet. A második alkalommal egy soproni lakásban szintén többször arcul ütötte. A nő mindkét esetben nyolc napon belül gyógyuló arc- és koponyazúzódást szenvedett.

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt a többszörös visszaeső soproni férfi ellen. Fotó: rawpixel.com (illusztráció)

A soproni férfi a szakítás után is zaklatta a volt barátnőt

A sértett idén márciusban szakított a férfival. A szakítás után röviddel a vádlott erősen ittas állapotban feltörte a nő soproni albérletét, ahol a ruháit szétdobálta, tisztítószerrel lelocsolta, a fagyasztóból kivette az élelmiszereket, és ellopott 300 ezer forint készpénzt, valamint egy 20 ezer forint értékű kést. Az ügyészség a férfit kapcsolati erőszak bűntettével, magánlaksértés, rongálás és lopás vétségével vádolta meg. Indítványt tettek arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottat fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélje, azzal a feltétellel, hogy feltételes szabadságra ne bocsáthassák. A vádemelésről a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség adott ki közleményt – írja a Kisalföld.