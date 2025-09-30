RETRO RÁDIÓ

Pókmalac visszatér? 20 év után folytatást kap A Simpson család mozifilm

Ismét beköltözik a mozikba A Simpson család.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 08:33
A Simpson család film folytatás

Az 1989-ben bemutatott A Simpson család című animációs televíziós sorozat hamar népszerű lett Magyarországon is a mókás, sárga figuráinak és a különleges humorának köszönhetően. 2007-ben a rajongók legnagyobb örömére megérkezett a mozifilm is A Simpson család - A film címmel, ami elképesztően sikeres lett, azóta is várják az emberek a folytatást – nos, most igazán jó hír érkezett ezzel kapcsolatban.

Simpson le film
A Simpson család: Maggie, Marge, Lisa, Homer és Bart / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Simpson család készítői elmondták annak idején, hogy nagyon sok munka volt megcsinálni a mozifilmet, főleg úgy, hogy mellette a sorozaton is dolgoztak, így nem tudják, hogy mikor érkezik a folytatás, de az biztos, hogy nem szeretnének megint több évtizedet várni – ez utóbbi sajnos nem jött össze.

Kiderült: 20 év után érkezik A Simpson család - A film folytatása, ami jelen állás szerint 2027 nyarán érkezik a mozikba.

Az Egyesült Államokban 2027. július 23-án kerül bemutatásra az egyelőre cím nélküli alkotás, aminek a történetéről sem lehet tudni semmit, de az biztos, hogy a rajongók nagyon örülnének, ha valamilyen formában visszatérne az első rész kiemelten népszerű karaktere, a Pókmalac, amivel Homer Simpson többször is poénkodott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
