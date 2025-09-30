Pókmalac visszatér? 20 év után folytatást kap A Simpson család mozifilm

Az 1989-ben bemutatott A Simpson család című animációs televíziós sorozat hamar népszerű lett Magyarországon is a mókás, sárga figuráinak és a különleges humorának köszönhetően. 2007-ben a rajongók legnagyobb örömére megérkezett a mozifilm is A Simpson család - A film címmel, ami elképesztően sikeres lett, azóta is várják az emberek a folytatást – nos, most igazán jó hír érkezett ezzel kapcsolatban.

A Simpson család: Maggie, Marge, Lisa, Homer és Bart / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Simpson család készítői elmondták annak idején, hogy nagyon sok munka volt megcsinálni a mozifilmet, főleg úgy, hogy mellette a sorozaton is dolgoztak, így nem tudják, hogy mikor érkezik a folytatás, de az biztos, hogy nem szeretnének megint több évtizedet várni – ez utóbbi sajnos nem jött össze.

Kiderült: 20 év után érkezik A Simpson család - A film folytatása, ami jelen állás szerint 2027 nyarán érkezik a mozikba.

Az Egyesült Államokban 2027. július 23-án kerül bemutatásra az egyelőre cím nélküli alkotás, aminek a történetéről sem lehet tudni semmit, de az biztos, hogy a rajongók nagyon örülnének, ha valamilyen formában visszatérne az első rész kiemelten népszerű karaktere, a Pókmalac, amivel Homer Simpson többször is poénkodott.