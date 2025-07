Megjósolták: A démoni Labubu babákat már évekkel ezelőtt mutatták a népszerű sorozatban

A Simpson család megint előre látta a jövőt, legalábbis a rajongók szerint. A közösségi médiát most a Labubu babák körüli őrület tartja lázban, de nem csak az aranyos külső miatt: sokan szerintük ezek a kis plüssök valójában démoni ereklyék. A Labubu figurák 2019-ben robbantak be a köztudatba, amikor a kínai POP MART és a hongkongi művész, Kasing Lung közösen megalkották őket. Az ártatlannak tűnő babákat azonban egyesek a rettegett mezopotámiai démonhoz, Pazuzuhoz kötik, ő volt a főgonosz az Ördögűző című filmben is.

A Labubu figurák 2019-ben robbantak be a köztudatba. Fotó: unsplash

A teória szerint a Simpson család 2017-es Halloween epizódja is figyelmeztetett a veszélyre, amikor Homer véletlenül egy Pazuzu-szobrot rendel pizzarendelés helyett, ami megszállja Maggie-t.

Sokan esküsznek rá: aki Labubut visz haza, átkot is hazavisz. Egy TikTok felhasználó például felgyújtotta saját Labubuját, mert az “tönkretette az életét”. Bár szakértők cáfolják a démoni kapcsolatot, a rajongók kétkednek, írja az unilad.

Miközben egyesek dollárezreket fizetnek a figurákért, mások rettegve szabadulnak meg tőlük. A Simpson család tehát megint betalált? A válasz lehet, hogy inkább “szórakoztató egybeesés”, de az internet népe biztos: Labubu = Pazuzu.