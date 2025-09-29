RETRO RÁDIÓ

„Azt hittük, meg fogunk halni” - Hatalmas robbanás rázta meg Pestszentlőrincet: különös helyen történt a detonáció

A helyiek szerint, egy illegálisan működő autószerelő műhely robbant fel. Többen is arról számoltak be, hogy még utcákkal messzebb is lehetett hallani a detonáció hangját. Volt, akiknél az üvegek is kitörtek.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.09.29. 17:15
palack detonáció Pestszentlőrinc robbanás

Óriási robbanás rázta meg szombat este Pestszentlőrincet. A Metropol információi szerint, a Lakatos úton egy autószerelő műhely robbant fel. Annyira brutális volt a detonáció, hogy több helyen betörtek az ablakok a közelben lévő lakótelepen.

robbanás
Itt történt a robbanás Fotó: facebook/olvasói

Robbanás rázta meg a 18. kerületet

Hatalmas robbanás rázta meg a 18. kerületet. A Lakatos úton, a buszmegállóval szemben egy – a helyiek szerint – egy autóműhely robbant fel. A helyszínt percek alatt ellepték a tűzoltók. 

robbanás
Semmi sem maradt az autószerelő műhelyből Fotó: facebook/olvasói

Nagyon durva volt ez az egész. Nekünk 20-30 méterre történt a házunktól, éjjel fél kettő körül. Az mondták, hogy az autóműhelyben gyúlékony anyag volt, az robbanhatott fel. Én láttam most reggel a házunk oldala mellett a palackot, konkrétan a ház fala állította meg… De az oxigénpalack volt, nem gáz. Brutális volt erre ébredni!

 - írta az egyik kommentelő a kerületi csoportba.

robbanás
Mindent elnyelt a tűz. Rohantak a tűzoltók Fotó: Facebook/olvasói

 Nem is tudom elmondani, hogy mekkorát szólt a robbanás… Azt hittük egy percre, hogy nálunk van a baj és meg fogunk halni. Van olyan ablakunk, ami ki is tört a nagy durranás közben 

– mesélte egy asszony az esetet követően.

Én azt hittem, hogy lebombáztak minket! Remélem, nem sérült meg senki 

 – mesélte egy másik utcabeli lakó.

 

