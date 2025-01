Jelenleg is gőzerővel dolgoznak a tűzoltók a IX. kerületi Vaskapu és az Ipar utca sarkán, ahol hátborzongató robbanás történt. Információink szerint az épület egyik második emeleti lakása robbant be, pillanatokkal később pedig lángok lepték el a lakást. Egy szemtanú azt is elmondta: a tűz nemcsak, hogy vadul lángolt bent, de valóságos tűzcsóvaként robbant ki az ablakból.

A robbanás olyan erős volt, hogy több utcával arrébb is beleremegtek az ablakok / Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Több utcával arrébb is remegtek az ablakok a robbanástól

A környéken lakók közül rengetegen összeszaladtak a borzalmas robbanástól, helyi lakóktól úgy tudjuk, hogy a detonáció ereje akkora volt, hogy még több utcával arrébb is beleremegtek a lakások és az ablakok. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek. lapunk úgy értesült, hogy az utcafrontot ekkor már vastagon belepte a törmelék és az épület, illetve a lakás darabjai:

Egy társasház második emeleti lakása ég teljes egészében a IX. kerületi Vaskapu utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, egy vízsugárral megkezdték az oltási munkálatokat, valamint átvizsgálják az épület felsőbb szintjeit

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Több vízsugárral próbálják oltani a lángokat / Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Az oltási munkálatokat emberek tömege nézte végig, akik sokkos állapotban ácsorogtak a lekordonozott, katasztrófa sújtotta terület előtt. A Metropol úgy tudja, hogy egy férfi próbált segíteni a házban lévőkön:

Bekiabált, hogy jöjjenek ki a házból. De senki nem jött, azóta sem, nem látni semmi mozgást

- mondta szomorúan.

Hátborzongató látványt nyújt az épület, ahonnan eddig senki nem jött ki / Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Úgy tudni, hogy a házból azóta sem jött ki senki, így a tűzoltók egy daru segítségével ezekben a pillanatokban próbálnak behatolni a lángoló épületbe.

Azt, hogy mi okozta a robbanást és a tüzet, egyelőre nem tudni, erre a kérdésre majd a tűzvizsgálat fog választ adni. Azt, hogy az eset során sérült-e valaki, egyelőre nem tudni. Az üggyel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.