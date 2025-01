Brutális robbanás Pestszentimrén: szinte semmi nem maradt a családi házból

Hatalmas robbanás rázta meg kedden (január 14.) hajnalban az utcát a XVIII. kerületben, Pestszentimrén. A hátborzongató hangot több utcával arrébb is jól hallották, információk szerint többen rémülten ugrottak fel az ágyukból. Nemsokára kiderült, hogy a robaj egy Kapocs utcai házból jött: az épületben ugyanis vélhetően gázpalackok robbantak be.

Pestszentimrén beleremegett a környék a robbanásba. Három ember megsérült, de túlélték a pokoli tűzvészt / Fotó: Metropol

Sokkoló robbanás hangjára ébredtek Pestszentimrén

Nem sokkal később már az egész épület lángokban állt, a tűzoltók több esetkocsival siettek a helyszínre.

Robbanás történt és kigyulladt egy földszintes lakóház kedd hajnalban Budapest tizennyolcadik kerületében, a Kapocs utcában. A mintegy száz négyzetméteres épület egyik helyisége és a tetőszerkezete égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral először megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet

- közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hozzátették, hogy az épület mögötti garázsból több gázpalackot is kihoztak. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a szörnyű detonációt, sokan arra gyanakszanak a környéken, hogy egy hibás gázvezeték volt az, ami kis híján tragédiát okozott.

A ház lángokban állt, az előtte lévő utcaszakasz is megrongálódott / Fotó: Metropol

A helyiek elmondták, hogy a házban többen is bent voltak, amikor a robbanás történt, ők azonban csodával határos módon időben kijutottak a lángok közül, és bár ketten megsérültek, annyira, hogy kórházba kellett őket szállítani, túlélték az esetet. Úgy tudjuk, hogy a történtek miatt nem csupán a családi otthon vált lakhatatlanná, hanem az utcaszakasz is megrongálódott, így azt ideiglenesen lezárták. A környéken egyéb galibát is okoztak a történtek: úgy tudjuk, hogy a vízhálózatban csőtörés történt, a kiáramló víz pedig nemcsak a környező pincékbe folyt be, hanem az útra is kiömlött, reggelre pedig csúszásveszélyes jégréteggel vonta be a járdát és az úttestet.

A robbanás és a tűz okait jelenleg szakértők bevonásával vizsgálják.