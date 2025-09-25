RETRO RÁDIÓ

Egy baráti fogás: A népszerű riporter rég nem látott barátjánál kóstolt legendás ízeket

A riporter régen tett ígéretét váltotta be ezzel a látogatással.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.25. 12:00
Módosítva: 2025.09.25. 12:30
barátság riporter vendéglátás

A népszerű riporter, Vujity Tvrtko kedden este egy emlékezetes előadást tartott Gyulán, a békési kulturális központban folytatódott a „Tvrtko a Föld körül” című nagy sikerű előadássorozat keretein belül, amelynek vendége is akadt.

A Pulitzer-díjas riporter, Vujity Tvrtko régi jó barátjánál, Ásós Gézánál vendégeskedett / Fotó: YouTube – Tvrtko a Föld körül

A riporter örömmel kóstolta meg a finom falatokat

A programok mellett Tvrtko alkalmat talált arra is, hogy felkeresse régi ismerősét, Ásós Gézát. Kedden az ország első cigány éttermében, a Géza által vezetett Kira vendéglőben ebédelt, ahol birka- és marhapörköltet, valamint töltött káposztát kóstolt. Az esti előadáson Ásós Géza is jelen volt, akiről a műsorvezető többször is említést tett. A barát születésnapja alkalmából egy üveg itallal köszöntötte fel Tvrtkót, különleges meglepetést szerezve ezzel az ünnepeltnek.

A teljes „Tvrtko a Föld körül”  YouTube-videó Ásós Gézával az alábbiakban megtekinthető!

 

 

