Egy baráti fogás: A népszerű riporter rég nem látott barátjánál kóstolt legendás ízeket

A riporter régen tett ígéretét váltotta be ezzel a látogatással.
A népszerű riporter, Vujity Tvrtko kedden este egy emlékezetes előadást tartott Gyulán, a békési kulturális központban folytatódott a „Tvrtko a Föld körül” című nagy sikerű előadássorozat keretein belül, amelynek vendége is akadt.
A programok mellett Tvrtko alkalmat talált arra is, hogy felkeresse régi ismerősét, Ásós Gézát. Kedden az ország első cigány éttermében, a Géza által vezetett Kira vendéglőben ebédelt, ahol birka- és marhapörköltet, valamint töltött káposztát kóstolt. Az esti előadáson Ásós Géza is jelen volt, akiről a műsorvezető többször is említést tett. A barát születésnapja alkalmából egy üveg itallal köszöntötte fel Tvrtkót, különleges meglepetést szerezve ezzel az ünnepeltnek.
A teljes „Tvrtko a Föld körül” YouTube-videó Ásós Gézával az alábbiakban megtekinthető!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.