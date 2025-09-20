Letarolják Münchent - 6 millió látogatott várnak az Oktoberfestre

Az időjárás miatt immár a hagyományoknak megfelelően ezúttal is szeptemberben kezdődik a világhírű müncheni sörfesztivál. Az Oktoberfest szombaton 12 órakor nyitotta meg, és ezúttal is a bajor főváros főpolgármestere verte csapra az első hordót. Az október 5-ig tartó népünnepélyre több mint hatmillió látogatót várnak.

Oktoberfest: rekordmennyiségű látogatót várnak

Oktoberfest kalandos előélete

A müncheni Oktoberfestet 1810 óta évről évre több millióan látogatják a hatalmas Theresienwiesén (Terézia-réten). Háborúk és járványok miatt eddig 26-szor maradt el, így az idei a 190. Oktoberfest a bajor tartományi fővárosban. A rendezőknek – akárcsak különösen tavaly – a biztonság garantálása jelenti a legfőbb feladatot, míg a látogatóknak a sör árának növekedése okozhat némi gondot - írja az Infostart.

A tavalyi fesztivált két egymást követő, egyaránt iszlamista hátterű merénylet előzte meg, az első Mannheimben, a második – nem sokkal a nyitás előtt – Solingenben történt. Ennek ellenére már a múlt évben mintegy hatmillió látogatót regisztráltak, idén a rendezők ennél magasabb részvétellel számolnak.

Az előzetes beszámolók szerint a látogatókat ezúttal is fémdetektorokkal ellenőrzik a bejáratnál, és kések bevitele is tilos. A múlt évben a fesztiválon több mint 600 rendőr teljesített napi szolgálatot, és ez a szám aligha csökken. A fesztivál területe körülkerített, azt 50 kamerával ellenőrzik. A Theresienwiese felett 5,5 kilométerre repüléskorlátozást léptettek életbe, s a helyszín körül sorompók védenek a járművekkel történő esetleges támadások ellen.

Az elmúlt hetek kedvezőtlen időjárása ellenére az Oktoberfest első napjaira akár 30 fokkal visszatér a nyár. Ez pedig – mint a Bild fogalmazott – tökéletes a bajor fesztiváli népviselet, a nők esetében a dirndl és férfiaknál pedig a rövid bőrnadrág (lederhose) számára.

A nyitány pontban 12 órakor történt meg. A főpolgármester, Dieter Reiter csapra verte az első hordót. A kóstolóban ugyancsak a hagyományoknak megfelelően oroszlánrészt vállalt a tartományi miniszterelnök, a konzervatív Markus Söder is.