Érkeznek a szeptemberi nyugdíjak - ők kapják meg először

Szeptemberben a legtöbben még a hétvége előtt hozzájuthatnak a járandóságukhoz. Lesz azonban, aki ma még nem kapja meg a nyugdíját! Mutatjuk mitől függ a kézbesítés ideje!
A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz most pénteken megérkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok pedig, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.
Ma, pénteken délután 16 órakor könyvbemutatóra és kiállításmegnyitóra várnak kicsiket és nagyokat a Városliget Látogatóközpontban (a Néprajzi Múzeum Műcsarnok felőli bejáratánál). Csongrádi Kata színművész lesz a háziasszony és mesél a gyerekeknek, vendégként érkezik Müller Péter Kossuth-díjas író. A résztvevők találkozhatnak a szerzővel, Silingi Teréziával, aki nagy sikerű Ómama nyaklánca című igaz családregényével már bizonyította, milyen remek történetmesélő és Felföldi Annával, aki számos gyerekkönyv illusztrációját készítette már el. Az eredeti meseillusztrációkból megnyíló kiállítást az érdeklődők szeptember 21-ig tekinthetik meg. A szervezők meglepetés gyerekprogrammal is készülnek. A belépés díjmentes.
1957. szeptember 12-én nyílt meg a helyreállított Corvin Filmszínház, ami az ország első állandó szélesvásznú mozija volt. Az épület az 1956. október 23. és november 6. közötti események során sérült meg. Ez a ma is üzemelő mozi a legrégibb és legjelentősebb budapesti filmszínház, ami 1924-ben nyílt meg először Corvin Színház néven. A mozit 1995 júniusától teljesen átépítették, és létrehozták az első magyar multiplex rendszerű filmszínházat, amelyet 1996.szeptember végén adtak át. A többtermes és többfunkciós épületben egyszerre 1500 néző fér el, a legnagyobb teremben a mozivászon 140 négyzetméteres. Tolmácsfülkéket is kialakítottak, így a moziban kongresszusokat is lehet rendezni. A létesítmény építésze Töreky Dezső, belsőépítésze Rajk László volt.
1987. szeptember 12-én érkezett meg kétéves útjáról a Szent Jupát, az első magyar vitorláshajó amelyik megkerülte a Földet. A hajó 1985. szeptember 26-án elindult Opatijából, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel. Amikor két évvel később a 70 ezer kilométeres út után visszatértek, több ezer zászlót lobogtató, Himnuszt éneklő magyar várta őket a Magyarországhoz legközelebbi jugoszláv kikötőben. Ők voltak az elsők, akik magyarként egy vitorláson megkerülték a Földet. Hajójukat, a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki.
A koponyeg.hu szerint pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 25-26 fok körüli maximumokkal. Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól ÉNy-on már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk. Vasárnap pedig az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Marad a 26 fok körüli - egyelőre még - nyárias meleg.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. szeptember 12-én Budapest VII. kerületében: tilos megállni ma 9 órától 15 óráig a Rumbach Sebestyén utca 11–13. szám előtt 50 méter hosszan, mindkét oldalon.
A BKK szerint időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni a Belgrád rakparton szeptember 14., vasárnap 07:00-15:00 óra között,
Szeptember 12-én immár 5. alkalommal dobogtatja meg semmihez sem fogható zene Józsefváros szívét. A Rákóczi téri fesztivál a jazz hagyományai előtt tiszteleg, miközben új irányzatokat is megvillant. Már jól ismert nevek és fiatal tehetségek gondoskodnak róla, hogy a Józsefvárosi Jazzfesztivál ingyenes programjain minden korosztály belekóstolhasson a páratlan műfaj ízébe – ráadásul szabadtéren!
Szeptember 12–13-án 9 és 17 óra között több mint 100 sportág és 25 hangszer kipróbálására nyílik lehetőség Kőbányán. A kétnapos, ingyenes esemény nemcsak sportolni vagy zenélni vágyóknak szól, hanem azoknak is, akik keresik a hivatásukat, hobbijukat, vagy csak élményeket gyűjtenének. A pénteki nap délelőttje főként az óvodás és iskolás csoportoknak kedvez, délután és szombaton pedig a családoké és az egyéni látogatóké a főszerep. A rendezvény hangulatát sportági bemutatók, zenei koncertek és egy különleges lehetőség teszi még felejthetetlenebbé. További részletek itt olvashatók a rendezvényről.
Teljes nevén Tupac Amaru Shakur rapper, zenész 1996. szeptember 13-án hunyt el, miután Mike Tyson és Bruce Seldon bokszmérkőzésen vett részt Las Vegas-ban. Utána egy piros lámpánál tüzet nyitnak rájuk. Tupac több golyót is kapott, amik közül egy a fejét érte.
1985. szeptember 13-án jelent meg a Super Mario Bros című játék. A főszereplő figurát Shigeru Miyamoto tervezte. Bár Mario már korábban is szerepelt a Donkey Kong, Donkey Kong Jr., és Mario Bros. című játékokban, a Super Mario Bros. tette őt közismertté, és a Nintendo egyik emblémájává.
Szeptember 13–14. között a katonavárosi amfiteátrum (III. kerület, Pacsirtamező utca 2–14.) ismét élettel telik meg. Gladiátorok és római polgárok, barbár hordák és a birodalom legionáriusai – mindannyian ott lesznek, hisz egyikük sem hagyná ki a főváros legnagyobb római fesztiválját! Ha kíváncsi vagy a római mítoszokra, antik dallamokra táncolnál, végigizgulnál egy barbár-római összecsapást, vagy épp a legmenőbb gladiátoroknak szurkolnál a lelátóról, akkor neked is ott a helyed!
Kincsvadászok, figyelem! Szeptember 13-án megnyitja kapuit a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, hogy bejárhassátok a 19. kerület különleges garázsait, kertjeit és házikóit, na meg persze, hogy váratlan zsákmányokra vadászhassatok. A garázsvásári forgatagban bármi felbukkanhat a plüsspapagájtól a teáskannáig – talán épp ezekre a kincsekre vágytok! Ráérős nézelődésre hív Wekerle, a séta közben pedig gofrival, málnaszörppel, kávéval is töltődhettek-olvasható az esemény leírásában.
Az angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó 1983. szeptember 14-én született. A hatszoros Grammy-díjas, soul-, jazz-, és rhythm and blues-énekesnő és dalszövegíró 27 évesen alkoholmérgezésben hunyt el.
A színház alapító - igazgatója a sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd három évi szünet után, 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották. A népszínház kiváló tehetségeket is nevelt - köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit -, akik 1870-ben, a színház végleges megszűntekor, a Nemzeti Színházhoz szerződtek. Az épületet 1870. szeptember 16-án lebontották.
Szeptember 14-én, vasárnap egy élményekkel, vidámsággal és mozgással teli nap vár a kicsikre és nagyokra a Puskás Aréna Nyugati parkjában. Lehetőség nyílik tollasozásra, átélhetjük a trükkös biciklik tekerésének vidám kihívásait, a vívósisakból való kitekintés élményét, a fitball-torna pozitív energiáját, a másodpercek pörgését futás közben, a szabadtéri kondipark eszközeinek sokszínűségét, a síelést kora ősszel és a kilátást az egyensúlyteknős tetejéről. A Szerencsejáték Zrt. által támogatott eseményen a család minden tagja több mint 100 mozgásforma közül válogathat-áll az esemény leírásában.
Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál! A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A különleges gasztroünnepen neves Sólet Nagykövetek – többek között Sváby András és Ungár Anikó – is tiszteletüket teszik. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.