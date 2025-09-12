Érkeznek a szeptemberi nyugdíjak - ők kapják meg először

A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz most pénteken megérkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok pedig, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.

Ismerd meg ómama meséinek csodálatos világát!

Ma mutatják be a könyvet Fotó: kiadó

Ma, pénteken délután 16 órakor könyvbemutatóra és kiállításmegnyitóra várnak kicsiket és nagyokat a Városliget Látogatóközpontban (a Néprajzi Múzeum Műcsarnok felőli bejáratánál). Csongrádi Kata színművész lesz a háziasszony és mesél a gyerekeknek, vendégként érkezik Müller Péter Kossuth-díjas író. A résztvevők találkozhatnak a szerzővel, Silingi Teréziával, aki nagy sikerű Ómama nyaklánca című igaz családregényével már bizonyította, milyen remek történetmesélő és Felföldi Annával, aki számos gyerekkönyv illusztrációját készítette már el. Az eredeti meseillusztrációkból megnyíló kiállítást az érdeklődők szeptember 21-ig tekinthetik meg. A szervezők meglepetés gyerekprogrammal is készülnek. A belépés díjmentes.

68 éve nyitott a Corvin Mozi

1957. szeptember 12-én nyílt meg a helyreállított Corvin Filmszínház, ami az ország első állandó szélesvásznú mozija volt. Az épület az 1956. október 23. és november 6. közötti események során sérült meg. Ez a ma is üzemelő mozi a legrégibb és legjelentősebb budapesti filmszínház, ami 1924-ben nyílt meg először Corvin Színház néven. A mozit 1995 júniusától teljesen átépítették, és létrehozták az első magyar multiplex rendszerű filmszínházat, amelyet 1996.szeptember végén adtak át. A többtermes és többfunkciós épületben egyszerre 1500 néző fér el, a legnagyobb teremben a mozivászon 140 négyzetméteres. Tolmácsfülkéket is kialakítottak, így a moziban kongresszusokat is lehet rendezni. A létesítmény építésze Töreky Dezső, belsőépítésze Rajk László volt.

Ez a vitorláshajó kerülte meg először a Földet

1987. szeptember 12-én érkezett meg kétéves útjáról a Szent Jupát, az első magyar vitorláshajó amelyik megkerülte a Földet. A hajó 1985. szeptember 26-án elindult Opatijából, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel. Amikor két évvel később a 70 ezer kilométeres út után visszatértek, több ezer zászlót lobogtató, Himnuszt éneklő magyar várta őket a Magyarországhoz legközelebbi jugoszláv kikötőben. Ők voltak az elsők, akik magyarként egy vitorláson megkerülték a Földet. Hajójukat, a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki.