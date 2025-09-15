Mélységes gyász! 86 évesen hunyt el a népszerű dalszerző

Elhunyt a Monkees kulcsfontosságú tagja, Bobby Hart, aki Tommy Boyce-al közösen olyan slágereken dolgozott, mint a „Last Train to Clarksville”. A legendásan népszerű dalszerző mindössze 86 éves volt.

86 évesen elhunyt a népszerű dalszerző Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A népszerű dalszerző otthonában hunyt el

A Post cikke szerint Barátja és társszerzője, Glenn Ballantyne közölte, hogy a híres dalszerző otthonában hunyt el. Tavalyi csípőtörése óta rossz egészségügyi állapotban volt.

Az 1960-as évek közepén Bobby és Glenn népszerű csapatot alkottak, különösen a Monkeesnál, a Don Kirshner által népszerűsített televíziós csoportnál. Ők írták a Monkees főcímdalát, majd albumuk lett, mely milliós példányszámban lett eladott. A duó egyre híresebb lett, népszerű karriert indítottak, albumokat adtak ki és szituációs komédiákban is szerepeltek.

Az 1970-es és 80-as években Bobby számos slágert jegyzett más közreműködőkkel, sőt, egy másik tévés sztárhoz, a Partridge Family-hez is hozzájárult anyagokkal.

Bobby Hart kétszer volt nős, legutóbb Mary Ann Hart énekesnővel, első házasságából pedig született két gyermeke. Robert Luke Harshman lelkész fia volt.

Bobby mire középiskolába került már megtanult zongorázni és gitáron játszani, majd elindította saját amatőr rádióállomását. A hadsereg tartalékosaként is szolgált, majd Los Angelesben telepedett le, annak reményében, hogy lemezlovas lehet, de végül dalszerzőként és stúdiózenészként dolgozott.

Glenn és Bobby a Valleri című dalukkal bekerültek az első ötbe.