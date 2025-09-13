A hírhedt Fekete Özvegy gyilkos: szülinapi drogkoktéllal ölte meg párját az örökség miatt

Párja halála után, 2011-ben David Lawrence teljesen elveszettnek érezte magát. Városában, Morphett Vale-ben jól ismert volt, gyakran segített önkéntesként, de leginkább arra vágyott, hogy megoszthassa életét valakivel, aki különleges számára, azonban arra nem számított, hogy ez tragikus halálához fog vezetni, és a gyilkos a párja lesz.

A férfi váratlan halála sokkolta a családot, akik az első perctől tudták, hogy gyilkosság áldozata lett. (Képünk illusztráció) Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com

Amikor randevúzni kezdett Wendie-Sue Denttel, családja azonnal rosszallását fejezte ki, mert attól tartottak, hogy a nő kihasználja őt ebben a sebezhető időszakban. Viszont David fülig szerelmes volt, kapcsolatuk pedig gyorsan elmélyült.

2015 végére már 18 hónapja együtt éltek, a férfi otthonában. Míg David anyagilag biztos lábakon állt, Dent élete sokkal zűrzavarosabb volt. Dolgozott ápolóként, gyerekfelügyelőként, sőt escortként is, hogy fedezni tudja függőségeit, ugyanis 4 évtizede használt drogokat, és korábban a törvénnyel is összeütközésbe került, például hamis receptek miatt.

Dent mindenben az ellentéte volt Davidnek, aki becsületes emberként élte életét. A kétszer elvált nő azonban elbűvölte őt, és barátainak azt mondta, terveik szerint össze fognak házasodni. Amikor David 62. születésnapja közeledett, egyre rosszabbul érezte magát. Elcsendesedett, elhúzódott a barátaitól, és családja is aggódni kezdett, amikor nem válaszolt születésnapi üzeneteikre.

2 nappal születésnapja után december 3-án Dent közölte, hogy az ágyban fekve holtan találta meg párját. A férfi családját hatalmas sokk érte, hiszen egész életében csak kisebb egészségügyi problémái voltak.

Kezdetben nem merült fel gyanú, azt feltételezték, álmában hunyt el. Viszont a boncolás kimutatta, hogy halálát óriási mennyiségű gyógyszer, köztük morfium, diazepám és tramadol okozta. David összesen hétféle gyógyszert nyelt le, köztük legalább 20 adag morfiumot, amely önmagában is végzetes lett volna, és mint kiderült a szerek többségét nem neki írták fel.

A rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy David akaratán kívül juthatott a szerekhez, ételbe vagy italba keverve, és valójában meggyilkolták. Bár a pontos időpontot nem tudták meghatározni, a nyomozók szerint születésnapján érhette a halál, és egy hozzá közeli ember állhatott az egész mögött.