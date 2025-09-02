Botrányos: mentőnek segítő autó ütközött egy motorossal – senki sem állt meg a bajban

Hatalmas csattanás bénította meg a közlekedést Oroszlányban, a délutáni csúcsforgalomban. Mint kiderült, egy autós és egy motoros csattant egymásnak a helyi körforgalom közepén. Bár a baleset résztvevői a forgalmas út közepén álltak a járműveik mellett, felháborító, de egyetlen arra haladó autós sem hívta a mentőket, vagy állt volna meg segítséget nyújtani péntek délután.

Nem álltak meg segíteni a törött kezű motorosnak és az összetört kocsija mellett álló autósnak. Végül önkéntes tűzoltók segítettek a bajbajutottakon

Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Senki nem állt meg segíteni a sérült motorosnak

Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai azonban szerencsére szintén arra autóztak a baleset idején, ők természetesen azonnal fékeztek és a bajbajutottak segítségére siettek.

„Pénteken, késő délután, Oroszlányban a Rákóczi úton, a körforgalomban közlekedési baleset történt. A körforgalomban, a szirénázó mentőautót elengedő autó és egy motoros ütközött össze” – magyarázták bejegyzésükben. Azonnal segítséget nyújtottak.

Az esetet látva egyik tagunk megállt – rajta kívül nem állt meg senki –, majd a balesetet szenvedett embereket megkérdezte, hogy történt-e személyi sérülés

– magyarázták. Bár először úgy tűnt, hogy komolyabb sérülést senki nem szenvedett, az önkéntes ekkor sem rohant el a helyszínről: a hős tűzoltó a forgalomszervezésnek látott neki.

„A központi segélyhívót az autót vezető férfi már hívta, így tagtársunk a forgalmat kezdte el irányítani a rendőrök kiérkezéséig. Miután a rendőrség a helyszínre érkezett, jelezte nekik, hogy tatabányai önkéntes tűzoltó. Adatfelvételezés után a rendőrséggel közösen segítették a közlekedést” – tették hozzá.

Úgy tudjuk, hogy a motorost, Zalánt ezután kórházba vitték, ahol kiderült, hogy a baj bizony nagyobb, mint azt gondolták: a fiatal férfi keze ugyanis eltört. Most édesanyja az önkénteseknek köszönte meg, hogy egyedüliként megálltak a helyszínen.

Köszönjük a segítséget! Fiam kézfeje eltörött, de más sérülése nem lett. Még az a jó, hogy nem száguldozott, mint azt többen tudni vélték a »nézők« közül

– írta válaszában az anyuka, Bea.